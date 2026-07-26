Киномир содрогнулся от новости: Райан Гослинг согласился на роль, которую ждал годами

Райан Гослинг официально присоединился к киновселенной Marvel. В рамках масштабной презентации студии на фестивале Comic-Con в Сан-Диего было объявлено, что актёр исполнит главную роль в фильме "Призрачный гонщик", который станет частью новой главы франшизы. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Райан Гослинг

Для 45-летнего Гослинга, известного по драматическим картинам и лауреата "Золотого глобуса", эта роль станет первой в супергеройском жанре. Как отмечается, актёр давно проявлял интерес к этому персонажу и хотел воплотить его на экране.

Режиссёрское кресло проекта занял Шон Леви, известный по фильмам "Дэдпул и Росомаха" и "Главный герой". Премьера ленты запланирована на 2028 год.

"Призрачный гонщик" — один из самых мрачных антигероев вселенной Marvel. По сюжету, мотоциклист-каскадёр Джонни Блейз заключает сделку с Дьяволом, получая сверхспособности. Он превращается в скелет с пылающим черепом и способен использовать Взгляд Покаяния, заставляя злодеев испытывать всю боль, которую они причинили другим.

Это не первая попытка перенести Призрачного гонщика на большой экран: в 2007 и 2012 годах выходили фильмы с Николасом Кейджем в главной роли.