Зрители проигнорировали блокбастеры: один мультфильм обставил всех лидеров стриминга Netflix

Издание Deadline составило рейтинг самых популярных фильмов на стриминговом сервисе Netflix за последние четыре года.

Фото: flickr.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телевизор

Журналисты проанализировали статистику просмотров в эпоху публичных данных и представили официальный топ-20. Лидером с огромным отрывом стал анимационный фильм "Кей-поп-охотницы на демонов" (KPop Demon Hunters), собравший 648,7 миллиона просмотров.

Второе место с большим отставанием занял мультфильм "Братья Супер Марио в кино" (The Super Mario Bros. Movie) — 271,7 миллиона просмотров. Тройку лидеров замкнул "Босс-молокосос" (The Boss Baby) с 265,5 миллиона просмотров. В десятку также вошли "Миньоны" (244,4 млн), "Лео" (241,1 млн), "Зверопой" (237,1 млн), "Гринч" (223,7 млн), "Оставь мир позади" (221,7 млн), "Шрек" (220,3 млн) и "Дева и дракон" (216,3 млн).

Рейтинг составлен на основе данных, собранных за четыре года после того, как Netflix начал публиковать официальную статистику просмотров. В топ-20 также вошли "Тролли" (164,7 млн), "Гадкий я 2" (165,3 млн), "Союз" (184,1 млн) и другие известные проекты. В целом в списке преобладают анимационные ленты и семейные фильмы, что подтверждает высокий интерес зрителей к этому жанру.

Ранее издание Vulture составило рейтинг самых влиятельных режиссёров Голливуда, в котором первое место занял Кристофер Нолан.