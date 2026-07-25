Прощание с Голливудом стало реальностью: знаменитый артист променял камеру на графические чернила

Американский актёр Джон Кьюсак, известный по фильмам "Хорошо, что она не умеет плавать" и "Высокое искусство", официально объявил о смене профессионального направления.

Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Джон Кьюсак

На фестивале Comic-Con в Сан-Диего 60-летний артист представил свой дебютный графический роман "Момо" (Momo), который, по его словам, стал для него способом обрести полную творческую свободу, недоступную в традиционном кинопроизводстве.

Кьюсак объяснил, что всегда считал графические романы жанром, наиболее близким к кинематографу, и именно в нём он нашёл возможность рассказывать истории без вмешательства студийных боссов. Основной причиной ухода из кино он назвал усталость от необходимости договариваться о каждом аспекте повествования с продюсерами, вкладывающими в фильмы десятки миллионов долларов.

"Я думал, что хочу рассказать историю, но не хотел договариваться о том, как её рассказывать. Когда вы просите кого-то выложить 20 или 30 миллионов долларов на ваш банковский счет для съёмок фильма, они хотят иметь своё мнение, боятся и всё такое прочее", — цитирует Кьюсака Variety.

Научно-фантастический роман "Момо", созданный в соавторстве с художником Игнасио Ноэ, рассказывает о космическом путешествии двух беглецов в 1970-е годы. По словам актёра, над проектом работали только он и иллюстратор — без редакторов, продюсеров и "комитетов", которые, как он выразился, "не имеют отношения к искусству". Кьюсак также отметил, что это "антиалгоритмическая вещь", в которой нет места компьютерным тестам и маркетинговым стратегиям.

Публикация романа запланирована на 26 сентября издательством Mad Cave Studios. Актёр не исключает, что в случае успеха "Момо" может быть экранизирован, и он готов сыграть в нём роль. В последние годы Кьюсак заметно сократил актёрскую активность, снявшись в 2025 году в двух картинах, а до этого появляясь в основном в эпизодических проектах.

Ранее Джон Кьюсак критиковал голливудскую студийную систему, утверждая, что в современном кинематографе практически не осталось места для уникальных авторских проектов, а фильмы снимаются исключительно для удовлетворения акционеров.