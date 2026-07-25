Бюрократия разрушила планы великой Мути: Сафронов раскрыл правду о гражданстве кинозвезды

Итальянская актриса Орнелла Мути, известная по фильмам "Укрощение строптивого" и "Сладкая жизнь", могла получить российский паспорт ещё несколько лет назад, до начала специальной военной операции. Об этом сообщил художник Никас Сафронов, который, по его словам, помогал звезде в оформлении документов.
По словам Сафронова, процесс получения гражданства застопорился из-за бюрократических сложностей, и реализовать задуманное в тот момент не удалось. Художник подчеркнул, что Мути давно проявляла интерес к России и хотела стать её гражданкой.
"Она человек очень цельный, со стержнем. Давно хотела получить российское гражданство, и я ей в этом помогал", — сказал Сафронов в беседе с aif.ru.
Художник также напомнил, что в августе 2024 года Орнелла Мути прилетала в Санкт-Петербург на открытие его выставки и не скрывала своего визита. По словам Сафронова, этот приезд стал важным символическим жестом, показавшим, что культурная жизнь в России продолжается.
"Благодаря её приезду многие увидели, что в России продолжается обычная жизнь: проходят выставки, форумы, культурные события", — отметил он.
Напомним, дочь Орнеллы Мути, певица Найке Ривелли, ранее заявляла, что они с матерью рассматривают возможность приобретения недвижимости в Москве или Санкт-Петербурге.
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