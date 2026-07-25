Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В калининградском сквере нашли предметы быта и остатки зданий XIV–XVII веков
Рекордный удой молока в Архангельской области обеспечил племенной завод
Степной пожар в Калмыкии охватил 3500 квадратных метров сухой травы
Прощание с Голливудом стало реальностью: знаменитый артист променял камеру на графические чернила
Не всякая прохлада дружит с урожаем: репчатый лук до весны дожиает только в верном месте
Высшее образование в России разделят на базовый и специализированный уровни
Сельдь, авокадо и моцарелла: неожиданное сочетание, которое превращает простую закуску в деликатес
В Теньгушевском районе Мордовии обновят дорожную сеть в поселках и селах
Шторм в Ростове-на-Дону: к расчистке города привлечены 14 спецбригад

Бюрократия разрушила планы великой Мути: Сафронов раскрыл правду о гражданстве кинозвезды

Кино

Итальянская актриса Орнелла Мути, известная по фильмам "Укрощение строптивого" и "Сладкая жизнь", могла получить российский паспорт ещё несколько лет назад, до начала специальной военной операции. Об этом сообщил художник Никас Сафронов, который, по его словам, помогал звезде в оформлении документов.

Орнелла Мути
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Орнеллы Мути by Личный Инстаграм-аккаунт Орнеллы Мути
Орнелла Мути

По словам Сафронова, процесс получения гражданства застопорился из-за бюрократических сложностей, и реализовать задуманное в тот момент не удалось. Художник подчеркнул, что Мути давно проявляла интерес к России и хотела стать её гражданкой.

"Она человек очень цельный, со стержнем. Давно хотела получить российское гражданство, и я ей в этом помогал", — сказал Сафронов в беседе с aif.ru.

Художник также напомнил, что в августе 2024 года Орнелла Мути прилетала в Санкт-Петербург на открытие его выставки и не скрывала своего визита. По словам Сафронова, этот приезд стал важным символическим жестом, показавшим, что культурная жизнь в России продолжается.

"Благодаря её приезду многие увидели, что в России продолжается обычная жизнь: проходят выставки, форумы, культурные события", — отметил он.

Напомним, дочь Орнеллы Мути, певица Найке Ривелли, ранее заявляла, что они с матерью рассматривают возможность приобретения недвижимости в Москве или Санкт-Петербурге. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Советское наследие обрело вторую жизнь: старую базу превратили в угрозу для авиации в Украине
Военные новости
Советское наследие обрело вторую жизнь: старую базу превратили в угрозу для авиации в Украине
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Прогнозы и статистика
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Бюрократия разрушила планы великой Мути: Сафронов раскрыл правду о гражданстве кинозвезды
Кино. Новости и обзоры
Бюрократия разрушила планы великой Мути: Сафронов раскрыл правду о гражданстве кинозвезды
Популярное
Зелёное волшебство в саду: как из одной веточки вырастить целую смородиновую рощу

Как правильно размножить чёрную смородину зелёными черенками: экспертные советы по выбору побегов, технике нарезки и укоренению для здорового сада.

Зелёное волшебство в саду: как из одной веточки вырастить целую смородиновую рощу
Чугунный лабиринт: как легко выгнать вековую пыль из недр старой батареи
Чугунный лабиринт: как легко выгнать вековую пыль из недр старой батареи
Скандал с Пересильд лишь вершина айсберга: Юрий Лоза назвал главную беду российского кино
Кабачки в маринаде: быстрый летний рецепт без жарки и лишней влаги лучше любого салата
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
Сцену больше не заменить тишиной: появление Аллы Пугачёвой в Юрмале обернулось горьким признанием
Не сухая яичница, а сочная тортилья: культовый испанский сытный завтрак на сковороде
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов
Последние материалы
Пермский муниципальный округ выиграл два матча игрового дня в Кудымкаре
В Оренбургской области зафиксировали спад заболеваемости большинством инфекций
Хотели украсить участок, а получили иск? Какие деревья нельзя сажать рядом с соседским забором
Нижний Новгород снова столкнется с мощными ливнями после шторма 22 июля
Глава Глазова Сергей Коновалов сообщил о подтоплении 11 придомовых участков
Петербург украсят триколором и огнем Ростральных колонн в честь Дня ВМФ
В Самарской области температура воздуха поднимется до +40 градусов
Жители Алушты смогут получить выплаты из-за длительного отсутствия света
Малина, шоколад и творог творят чудеса: пирог, который исчезает со стола быстрее любого торта
Бюрократия разрушила планы великой Мути: Сафронов раскрыл правду о гражданстве кинозвезды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.