Бюрократия разрушила планы великой Мути: Сафронов раскрыл правду о гражданстве кинозвезды

Итальянская актриса Орнелла Мути, известная по фильмам "Укрощение строптивого" и "Сладкая жизнь", могла получить российский паспорт ещё несколько лет назад, до начала специальной военной операции. Об этом сообщил художник Никас Сафронов, который, по его словам, помогал звезде в оформлении документов.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Орнеллы Мути by Личный Инстаграм-аккаунт Орнеллы Мути Орнелла Мути

По словам Сафронова, процесс получения гражданства застопорился из-за бюрократических сложностей, и реализовать задуманное в тот момент не удалось. Художник подчеркнул, что Мути давно проявляла интерес к России и хотела стать её гражданкой.

"Она человек очень цельный, со стержнем. Давно хотела получить российское гражданство, и я ей в этом помогал", — сказал Сафронов в беседе с aif.ru.

Художник также напомнил, что в августе 2024 года Орнелла Мути прилетала в Санкт-Петербург на открытие его выставки и не скрывала своего визита. По словам Сафронова, этот приезд стал важным символическим жестом, показавшим, что культурная жизнь в России продолжается.

"Благодаря её приезду многие увидели, что в России продолжается обычная жизнь: проходят выставки, форумы, культурные события", — отметил он.

Напомним, дочь Орнеллы Мути, певица Найке Ривелли, ранее заявляла, что они с матерью рассматривают возможность приобретения недвижимости в Москве или Санкт-Петербурге.