Сердце обливается кровью: Джим Керри эмоционально простился с создателем своего главного хита

Голливудский актёр Джим Керри высказался о смерти режиссёра Чака Рассела, скончавшегося 22 июля в возрасте 74 лет. В заявлении для People артист назвал работу с постановщиком "честью" и поблагодарил его за создание "детской атмосферы удивления и товарищества" на съёмках "Маски".

Фото: YouTube канал Envoy by Скриншот видео YouTube канала Envoy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джим Керри

Керри подчеркнул, что Рассел создал на площадке уникальную творческую атмосферу, которой прониклись все члены съёмочной группы. "Весь актёрский состав и съёмочная группа были тронуты и вдохновлены его игривостью", — отметил артист в своём обращении.

"Я считаю "Маску" одной из жемчужин своей творческой жизни. Спасибо тебе, Чак", — написал актёр, назвав картину одним из главных проектов в своей карьере.

Чак Рассел известен как режиссёр культовой комедии 1994 года, которая стала не только одной из самых ярких работ Джима Керри, но и подарила миру кинозвезду Кэмерон Диас, для которой эта роль стала дебютной. Фильм был номинирован на "Оскар" за лучшие визуальные эффекты.

В фильмографии Рассела также такие картины, как "Кошмар на улице Вязов 3: Воины снов", "Блоб", "Стиратель" с Арнольдом Шварценеггером и "Царь скорпионов" с Дуэйном Джонсоном, для которого эта роль стала первой главной.

Напомним, на днях издание Vulture составило рейтинг самых влиятельных режиссёров Голливуда, в котором первое место занял Кристофер Нолан, чья "Одиссея" уже собрала более 300 млн долларов и получила высокие оценки критиков.