Дорогие часы и самолёты больше не в моде: что Дженнифер Лопес признала высшим проявлением страсти

Дженнифер Лопес во время выступления на показе Dolce & Gabbana на Сицилии поделилась с публикой своим откровением. Поп-звезда рассказала, что для неё по-настоящему сексуально в мужчине, и её слова вызвали бурные аплодисменты зала.

Фото: flickr.com by Chairman of the Joint Chiefs of Staff, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Певица Дженнифер Лопес

По словам певицы, роскошные подарки, дорогие машины и частные самолёты — это приятно, но не это делает мужчину привлекательным. Настоящая привлекательность, по мнению Джей Ло, кроется в повседневной заботе и участии в бытовых мелочах.

"Это не часы, не машина и не частный самолёт. Хотя это тоже приятно. Это когда они заправляют постель утром или моют посуду, когда ты устала вечером. Вот что я называю сексуальным", — заявила певица под аплодисменты зала.

Она напомнила, что женщины часто делают всё сами, и поддержка в бытовых мелочах — настоящий жест любви и заботы. Речь артистки быстро разлетелась по соцсетям и вызвала бурное обсуждение. Многие поклонники поддержали слова певицы, отметив, что внимание к партнёру и участие в домашних делах действительно ценятся гораздо выше дорогих подарков и статуса.

Ранее Дженнифер Лопес отметила свой 57-й день рождения. В личном блоге она опубликовала видео из автомобиля и сопроводила его цитатой из речи Теодора Рузвельта "Человек на арене" — о силе, стойкости и умении идти вперёд, несмотря на критику.