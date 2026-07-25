Три десятилетия борьбы без права на отдых: Майкл Джей Фокс удостоился чести от Харрисона Форда

Фонд Майкла Джея Фокса и сам актёр получили награду "Благотворительная организация года" на церемонии Social Impact Summit.

Фото: commons.wikimedia.org by Paul Hudson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Майкл Дж. Фокс выступает на Lotusphere 2012

Статую 63-летнему артисту вручил его коллега Харрисон Форд, который высоко оценил многолетнюю работу Фокса по поддержке исследований болезни Паркинсона. За годы существования организации на научные разработки было направлено более 3 миллиардов долларов.

Во время церемонии Форд напомнил, что Фокс узнал о своём диагнозе 35 лет назад. Однако, вместо того чтобы уйти из публичной жизни, актёр решил использовать свою известность для привлечения внимания к проблемам людей с болезнью Паркинсона и финансирования научных исследований.

Фонд Майкла Джея Фокса считается одной из крупнейших и наиболее успешных некоммерческих организаций, занимающихся изучением этого заболевания.

"Большинство людей, получив такую новость, просто пытаются с этим жить. Майкл сразу взялся за дело", — сказал Харрисон Форд.

Сам Форд также рассказал, что его участие в сериале "Терапия" (Shrinking), где его персонаж живёт с болезнью Паркинсона, помогло ему лучше понять особенности заболевания. По словам актёра, именно общение с Фоксом позволило ему осознать масштаб работы фонда и его значение для миллионов пациентов.

Майкл Джей Фокс, в свою очередь, вспомнил о периоде, когда впервые публично рассказал о своём диагнозе. Тогда он начал получать многочисленные сообщения от людей, столкнувшихся с той же болезнью. Актёр признался, что сначала удивлялся, почему люди радуются его признанию, но позже понял: они слишком долго были лишены голоса.

Напомним, Майкл Джей Фокс, известный по роли Марти МакФлая в трилогии "Назад в будущее", основал свой фонд в 2000 году. Организация активно финансирует исследования и разработку новых методов лечения болезни Паркинсона.