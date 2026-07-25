Смелость стоила целое состояние: исповедь Ирины Горбачёвой привела к колоссальным суммам

Ирина Горбачёва готовится к двум показам своего авторского театрального проекта — исповеди с элементами эксцентрики, основанной на реальных событиях из её жизни. Оба спектакля пройдут в столице в ближайшее время.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ирина Горбачёва

Как сообщает "Звездач", первый показ состоится во Дворце на Яузе. Билеты на него стоят от 16,5 до 25 тысяч рублей. При полном заполнении зала организаторы могут заработать более 13 миллионов рублей.

Второй спектакль пройдёт в Театре "Маска": цены на билеты — от 13,8 до 25 тысяч рублей, потенциальная выручка — около 7,5 миллиона. В сумме два вечера могут принести Горбачёвой и её команде больше 20 миллионов рублей.

Сам проект представляет собой исповедь актрисы, в которой она рассказывает о реальных событиях своей жизни. Формат обещает быть эксцентричным и максимально откровенным, что уже вызвало интерес публики. Несмотря на высокую стоимость билетов, спрос на оба показа, по данным источников, остаётся стабильным.

Напомним, недавно Ирина Горбачёва откровенно рассказала о проблемах со здоровьем и наборе веса на фоне стресса. Также она была замужем дважды, а недавно её заподозрили в романе с художником Дмитрием Горбуновым.