Режиссёр "Формы воды" рассказал, с чем столкнулся в Голливуде: слова агента, которые он запомнил навсегда

Режиссёр Гильермо дель Торо на Comic-Con в Сан-Диего рассказал о системной предвзятости, с которой он и его коллеги столкнулись в Голливуде, приехав из другой страны. Поводом для откровения стала встреча с оператором Гильермо Наварро, с которым они вместе начинали путь в американском кино.

Фото: commons.wikimedia.org by Kacy Bao, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гильермо дель Торо

Дель Торо привёл шокирующий пример, который произошёл с Наварро в начале карьеры: их тогдашний агент в ответ на просьбу о работе заявил: "Зачем мне нанимать мексиканца, если у меня уже есть садовник?". По словам режиссёра, этот случай стал отражением системной проблемы, с которой сталкиваются многие талантливые кинематографисты из Латинской Америки.

На той же панели дель Торо заявил, что при перевыпуске "Лабиринта фавна" в 3D к 20-летию фильма он не использовал искусственный интеллект, лично контролируя конвертацию каждого кадра вручную.

"То, что мы защищаем, — это красота и искупительная сила искусства", — подчеркнул режиссёр.

Ранее актриса Лена Хеди, известная по роли Серсеи Ланнистер в "Игре престолов", также критиковала голливудскую индустрию, заявляя, что дисбаланс сил до сих пор позволяет влиятельным мужчинам избегать ответственности, а молодые актрисы вынуждены молчать, чтобы не потерять работу.