Самое страшное случилось в сандалиях: Мэтт Дэймон раскрыл цену образа в фильме "Одиссея"

Голливудский актёр Мэтт Дэймон, исполнивший главную роль в эпическом фильме Кристофера Нолана "Одиссея", признался, что больше всего на съёмочной площадке опасался не мифических чудовищ, а банальной возрастной травмы.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Мэтта Дэймона by Личный Инстаграм-аккаунт Мэтта Дэймона Мэтт Дэймон, актер

В интервью The Dan Patrick Show 55-летний артист заявил, что его пугала возможность получить "глупое" повреждение, характерное для людей его возраста.

"Моим главным страхом, когда я приступал к работе, была травма. Какая-нибудь глупая травма, свойственная людям нашего возраста. Ну, знаете, вывихнуть спину или что-то в этом роде, что может случиться с нами, просто встав с постели", — поделился Дэймон.

Страх актёра был далеко не беспочвенным. Съёмки картины проходили в экстремальных условиях, а физические нагрузки были колоссальными. Одной из главных проблем стали аутентичные сандалии, в которых актёры бегали по каменным улицам Трои.

"Боже мой, ты бежишь по Трое — а там всё из камня. Ты в этих сандалиях, они очень реалистичные. У всех нас ноги были в ссадинах", — рассказал Дэймон в интервью Энди Коэну.

Однако самым серьёзным испытанием стала боль в спине. По словам актёра, "средневозрастной" состав картины страдал от неё гораздо сильнее, чем от царапин и порезов на ногах.

"Это был фильм, где мы в те недели, когда снимали все эти экшен-эпизоды, жили на обезболивающем", — пожаловался актёр.

Особую тревогу у Дэймона вызывал спуск с горы, на которой проходили съёмки. Во время одного из таких спусков он почувствовал боль в колене. В случае серьёзной травмы эвакуация была бы невозможна.

"Ночью вертолёт не может летать, и нет другого способа спуститься, кроме как идти пешком. Если бы что-то случилось с моим коленом, пришлось бы остановить съёмки", — признался актёр.

Несмотря на все трудности, Дэймон доволен результатом. Он признался, что съёмки "Одиссеи" стали для него настоящим приключением, и он горд, что смог пройти через это испытание в свои 55 лет. Ради роли актёр сбросил вес до 76 килограммов, отрастил бороду и полностью пересмотрел свой рацион, отказавшись от глютена.

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