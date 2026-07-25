Грим-мастера были в восторге: Глафира Тарханова не смогла пробить стену в определённый жанр

Актриса Глафира Тарханова, известная зрителям по сериалу "Громовы" и другим проектам, поделилась творческими мечтами, которые пока остаются нереализованными. По словам артистки, ей очень не хватает приглашений в исторические фильмы, хотя, как она признаётся, её внешность, по мнению специалистов, подходит для таких ролей.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Глафиры Тархановой by Инстаграм-аккаунт Глафиры Тархановой Глафира Тарханова

В карьере Тархановой было совсем немного костюмных проектов, и она не понимает, почему её так редко зовут на пробы в эту сферу. Артистка отметила, что даже художники по гриму не раз говорили ей о её "подходящем лице", однако это никак не влияет на решения режиссёров и кастинг-директоров.

"Хотя художники по гриму всегда говорят: "Какое у тебя хорошее лицо, ты бы так подошла". Но не складывается, не зовут на пробы, я не знаю, с чем это связано и как этим управлять", — размышляет Тарханова в беседе с ТАСС.

При этом актриса уверена, что сейчас у зрителей есть запрос на отвлечение от повседневной повестки, и историческое кино могло бы стать для них настоящим спасением. По её мнению, публика с удовольствием погрузилась бы в эпоху костюмов, дворцовых интриг и масштабных декораций, если бы таких проектов было больше.

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