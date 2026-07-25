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Болезненная измена забыта навсегда: Николь Кидман нашла утешение в компании влиятельного бизнесмена

Кино

Голливудская актриса Николь Кидман, пережившая в прошлом году болезненный развод с кантри-певцом Китом Урбаном после почти двух десятилетий брака, вновь оказалась в центре внимания таблоидов.

Николь Кидман
Фото: flickr.com by Eva Rinaldi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Николь Кидман

Папарацци засняли её во время отдыха в итальянском Портофино в компании американского бизнесмена Майкла Рейнштейна. Фотографии, опубликованные Page Six, запечатлели пару за расслабленной беседой у бассейна отеля Belmond Splendido, где они пили Aperol Spritz и обменивались улыбками.

Новый спутник Кидман — 59-летний Майкл Рейнштейн, уроженец Лос-Анджелеса, основатель и генеральный директор глобальной инвестиционной компании Regent, а также соучредитель телевизионной сети USN. Хотя официальных заявлений ни от актрисы, ни от её представителей не поступало, источники, близкие к Кидман, отмечают, что она "заслуживает счастья" после пережитого развода и что её дочери Сандей и Фейт остаются главным приоритетом в её жизни.

Кидман подала на развод с Урбаном в сентябре 2025 года, а процедура была официально завершена в январе 2026-го. Причиной разрыва, как сообщалось, стала измена музыканта с молодой певицей. Сейчас Кидман сосредоточена на работе: в сентябре на экраны выходит долгожданное продолжение "Практической магии", где она вновь сыграет вместе с Сандрой Буллок.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном романе Николь Кидман с 62-летним Полом Салемом, председателем совета директоров MGM Resorts International, однако эти сведения так и не получили официального подтверждения, а серьёзность их отношений осталась под вопросом.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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