Никакой жалости к себе: Дженнифер Лопес выбрала жёсткие слова Рузвельта для своего праздника

Дженнифер Лопес отметила свой 57-й день рождения вдохновляющим посланием для поклонников. В личном блоге певица опубликовала атмосферное видео из автомобиля, сопроводив его отрывком из знаменитой речи Теодора Рузвельта "Человек на арене".

Фото: commons.wikimedia.org by Everwest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дженнифер Лопес

На кадрах звезда едет с опущенными окнами, наслаждаясь солнечным днём и ветром. Она появилась в откровенном белом сарафане на тонких бретелях с лёгким макияжем и минималистичными золотыми серьгами. Вместо длинных размышлений Лопес выбрала аудиозапись знаменитой речи 1910 года, в которой говорится о человеке, не боящемся выходить на арену, ошибаться и снова пытаться, несмотря на критику.

"Это не критик имеет значение; не тот человек, который указывает, где сильный человек споткнулся, или где исполнитель мог бы сделать лучше. Почёт принадлежит тому, кто действительно находится на арене, чьё лицо обезображено пылью, потом и кровью, кто доблестно стремится, кто ошибается и снова и снова терпит неудачу", — звучат слова в аудиозаписи.

В подписи к видео Лопес оставила короткое, но ёмкое послание: "Когда продолжаешь идти вперёд, всё становится только лучше". Публикация последовала через несколько дней после того, как могла бы состояться четвёртая годовщина её свадьбы с Беном Аффлеком.

Напомним, в начале июля Дженнифер Лопес в интервью на шоу "Subway Takes" заявила, что у неё нет никакого "типажа" в мужчинах, и призвала не считать разводы провалом, а устраивать по этому поводу праздник.