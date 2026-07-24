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Сначала требовали диплом, а теперь злятся: Бузова выставила хейтеров Анны Пересильд на посмешище

Кино

Ольга Бузова выступила в защиту 17-летней Анны Пересильд, которая столкнулась с волной критики после поступления в Московскую школу кино. Певица в личном блоге заявила, что хейтеры противоречат сами себе: сначала они упрекали юную актрису в отсутствии профильного образования, а теперь осуждают её за сам факт поступления.

Певица Ольга Бузова
Фото: Телеграм-канал Ольги Бузовой by неизвестен is licensed under public doman
Певица Ольга Бузова

Бузова отметила, что многие обвинения в адрес Пересильд связаны исключительно с её происхождением — дочь народной артистки России Юлии Пересильд и режиссёра Алексея Учителя, по мнению певицы, не выбирала своих родителей. Однако, несмотря на звёздную фамилию, Анна уже успела зарекомендовать себя как состоявшаяся актриса, сыграв несколько ярких ролей.

"Она поступила в вуз, кто-то — нет! Сначала вы обвиняете Аню, которая прекрасно играет, в том, что у неё нет образования, потом вы обвиняете её, когда она поступила на учёбу, что она такая плохая и занимает чужое место. Вы, пожалуйста, определитесь", — написала артистка.

Певица также подчеркнула, что талант нельзя объяснить только семейными связями. По её словам, многие дети известных родителей не добиваются успеха, тогда как Пересильд уже в юном возрасте смогла проявить себя как актриса, и её роли войдут в историю. Бузова призвала хейтеров быть последовательными и признать, что Анна действительно талантлива.

Ранее Дарья Мороз, куратор актёрской программы Московской школы кино, публично выступила в защиту Анны Пересильд, опровергнув слухи о "блатном" поступлении и заявив, что девушка наравне с другими прошла все отборочные туры и показала "блестящий результат".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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