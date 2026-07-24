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Фамилия больше не имеет значения: дочь Тома Круза дебютирует в классической постановке

Кино

20-летняя Сури Круз, единственная биологическая дочь голливудских звёзд Тома Круза и Кэти Холмс, готовится к своему профессиональному театральному дебюту. Она исполнит главную роль в современной адаптации пьесы Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь" под названием "Середина лета" (*Midsummer!*), сообщает Page Six.

Том Круз
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Том Круз

Постановка реализуется силами студентов Университета Карнеги-Меллона, где Сури обучается по специальности "музыкальный театр". Режиссёром и автором адаптации выступил драматург Джеффри Уитти.

Для Сури Круз этот проект станет важным шагом в актёрской карьере, несмотря на то, что её часто называют "непо-беби" (ребёнком знаменитостей). Девушка уже имеет опыт участия в школьных постановках: в старших классах она играла Мортишу в мюзикле "Семейка Аддамс" и Филоклею в спектакле *Head Over Heels*. В марте 2026 года она также появилась в читке пьесы "Космическое микроволновое фоновое излучение" в Питтсбурге.

Напомним, что в 2024 году, сразу после совершеннолетия, Сури публично отказалась от фамилии отца и теперь использует имя Сури Ноэль — в честь второго имени своей матери. Согласно данным Daily Mail, Том Круз оплачивает обучение дочери в университете (65 тысяч долларов в год), однако их отношения остаются разорванными: они не общались более десяти лет. Кэти Холмс, напротив, всячески поддерживает дочь и, по её собственному признанию, надеется, что та продолжит творческий путь.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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