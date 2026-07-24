Скандал с Пересильд лишь вершина айсберга: Юрий Лоза назвал главную беду российского кино

Юрий Лоза, исполнитель хита "Плот", высказался о скандале вокруг поступления 17-летней Анны Пересильд в Московскую школу кино. По его мнению, история с дочерью известных родителей — лишь вершина айсберга, а сама система, при которой дети знаменитостей попадают в профессию по связям, губительна для киноиндустрии.

Фото: тг-канал Анны Пересильд by Анна Пересильд, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Пересильд

Лоза заявил, что не считает актёрские династии династиями в полном смысле слова, поскольку талант — это врождённое качество, которое либо есть, либо его нет. Он привёл в пример знаменитую фразу Фаины Раневской о том, что талант похож на бородавку. По его словам, 80 процентов детей актёров не обладают даром, но всё равно занимают места в профессии благодаря рычагам воздействия родителей.

"Мы смотрим, что творится с кинематографом — сплошные дети. Идут потому, что у папы и мамы есть рычаги воздействия на карьеру. В науке таких рычагов нет. В бизнесе — нет. А в кино — есть. Туда и тащат. И дети играют независимо от того, есть талант или нет", — отметил артист в беседе с Woman.ru.

По мнению певца, сама система актёрского образования сегодня обесценена. В качестве примера он привёл Ольгу Бузову, которая выходила на сцену МХАТа, и заявил, что "даже лошадь можно вывести на сцену". При этом он провёл параллель с музыкой, где, по его словам, невозможно "просто нахвататься" — чтобы научиться играть, нужно работать.

Главная претензия Лозы — несправедливость системы, которая оставляет без шансов по-настоящему талантливых ребят из обычных семей. Он привёл в пример собственного сына, который, несмотря на известного отца, выбрал путь оперного певца и сейчас работает в Вене и Цюрихе. В отличие от этого, дети актёров, по его убеждению, не имеют мотивации учиться и "мнят себя звёздами" уже с самого начала.

Напомним, скандал вокруг поступления Анны Пересильд в Московскую школу кино разгорелся после того, как некоторые зрители и коллеги усомнились в том, что девушка прошла отбор на общих основаниях. Ранее Дарья Мороз, куратор актёрской программы МШК, публично выступила в защиту Анны, опровергнув слухи о "блатном" поступлении и заявив, что девушка наравне с другими абитуриентами прошла все отборочные туры и показала "блестящий результат".