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Фанаты в полнейшем недоумении: Мэтт Дэймон признался в использовании дублёрши ростом 137 см

Кино

Голливудский актёр Мэтт Дэймон, исполнитель главной роли в эпической ленте Кристофера Нолана "Одиссея", в интервью подкасту Happy Sad Confused раскрыл необычные детали съёмочного процесса. Оказывается, в некоторых ключевых сценах с великанами-лестригонами его на экране заменяла женщина-каскадёр, чей рост составляет всего 137 сантиметров.

Мэтт Дэймон, актер
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Мэтта Дэймона by Личный Инстаграм-аккаунт Мэтта Дэймона
Мэтт Дэймон, актер

Для создания эффекта огромных великанов Нолан использовал классический приём "вынужденной перспективы", когда объекты кажутся больше или меньше за счёт их расположения в кадре. Для этого на площадке присутствовали каскадёры ростом под два метра, игравшие чудовищ, а для создания образа Одиссея, напротив, требовались актёры минимального роста.

Эту задачу и выполняла Девин Далтон — миниатюрная, но невероятно сильная девушка из Ванкувера. Дэймон признался, что, когда он впервые увидел её в шатре с едой, то поразился её физической форме и сразу же подошёл обнять и поблагодарить за работу.

"Когда мы снимали сцены битвы с лестригонами, моей дублёршей была женщина-каскадёр с самыми большими руками, которые я когда-либо видел", — поделился актёр. "Есть кадры, где вы видите, как надо мной возвышаются эти гиганты — в этот момент вместо меня была она. В фильме это почти всегда в кадре мои руки, но нужно отдать ей должное".

Сама 34-летняя канадская каскадёрша, у которой за плечами более 80 проектов, призналась, что была тронута до глубины души, когда увидела, как Дэймон публично благодарит её и называет её руки "самыми крутыми в мире". Она отметила, что надеется, что её история станет вдохновением для молодых девушек, демонстрируя, что быть сильной — это прекрасно.

Напомним, ранее на финале чемпионата мира по футболу комментатор перепутал Мэтта Дэймона с Брэдом Питтом, приняв актёра за его коллегу из-за изменившейся внешности — Дэймон сильно похудел ради роли в "Одиссее" Кристофера Нолана.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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