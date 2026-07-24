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Стало известно, как Анджелина Джоли отреагировала на отказ дочери от фамилии Питта: неожиданный ответ актрисы

Кино

18-летняя Вивьен Джоли-Питт, младшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, подала официальное заявление в Верховный суд Лос-Анджелеса с просьбой сменить фамилию, отказавшись от фамилии отца. Этот шаг делает её четвёртым ребёнком из шести, кто предпринимает подобные действия, следуя примеру старших братьев и сестёр.

Анджелина Джоли
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Анджелина Джоли

Вивьен, которая родилась 12 июля 2008 года, подписала петицию в день своего 18-летия. В качестве причины смены имени с "Вивьен Маршелин Джоли-Питт" на "Вивьен Маршелин Джоли" в судебных документах указана "личная" причина. Слушание по её делу назначено на 2 ноября.

Стоит отметить, что ещё в мае 2024 года Вивьен уже использовала имя "Вивьен Джоли" в программке к бродвейскому мюзиклу "Аутсайдеры", где работала продюсером вместе с матерью. Её второе имя, Маршелин, дано в честь покойной бабушки по материнской линии — Маршелин Бертран, матери Анджелины Джоли.

Реакция Анджелины Джоли на решение дочери оказалась сдержанной и мудрой. По данным инсайдеров, актриса не стала препятствовать желанию наследницы.

"Она считает, что в 18 лет человек вправе сам определять, как ему комфортнее себя называть, и не хочет давить на Вивьен", — подчеркнул собеседник Daily Mail.

"Энджи не вмешивается и не злится. Она просто хочет, чтобы все помирились", — сообщил источник People. Другой близкий к Джоли источник добавил: "Если бы люди знали всю правду, они бы с большим пониманием и уважением отнеслись к детям. Тот факт, что они не говорят плохо и не выставляют это напоказ, говорит об их порядочности".

Ранее, в 2024 году, 20-летняя Шайло успешно сменила имя на "Шайло Нувель Джоли", став первым ребёнком пары, официально отказавшимся от фамилии отца. В июне и июле 2026 года к ней присоединились 24-летний Мэддокс и 21-летняя Захара, подавшие аналогичные петиции. Таким образом, четверо из шести детей Джоли и Питта уже предприняли или предпринимают шаги, чтобы исключить фамилию отца из своего имени.

По данным инсайдеров, Брэд Питт считает разрыв с детьми "глубоко болезненным" и обвиняет в случившемся бывшую супругу. Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта, длившийся восемь лет, был окончательно урегулирован только в конце 2024 года.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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