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Киношка за копейки победила легенд: Rolling Stone пересмотрел иерархию главных спортивных лент

Кино

В 1994 году два режиссёра — Стив Джеймс и Питер Гилберт — задумали скромный проект о баскетболе в бедных кварталах Чикаго. Они взяли камеры и начали снимать жизнь двух подростков, которые мечтали о славе в NBA. Никто не предполагал, что этот фильм спустя десятилетия назовут лучшей спортивной картиной всех времён.

Баскетбол
Фото: unsplash.com by Albert Stoynov is licensed under Free to use under the Unsplash License
Баскетбол

Почти 30 лет спустя авторитетный журнал Rolling Stone пересмотрел историю кинематографа и поставил "Мечты о баскетболе" на первое место в рейтинге величайших фильмов о спорте. Картина обошла не только "Рокки" с Сильвестром Сталлоне, но и "Бешеного быка" Мартина Скорсезе, а также культовую комедию "Кэддишап".

В центре сюжета — реальные истории Уильяма Гейтса и Артура Эджи, которые в подростковом возрасте считались одними из самых перспективных баскетболистов Чикаго. Съёмочная группа следила за их жизнью на протяжении нескольких лет, фиксируя не только триумфы на площадке, но и тяжёлые травмы, семейные драмы, финансовые трудности и давление, связанное с ярлыком "будущей звезды". То, что начиналось как документальный этюд о городском спорте, превратилось в масштабное исследование американской мечты, социального неравенства и цены, которую приходится платить за амбиции.

При бюджете всего 700 тысяч долларов лента собрала в мировом прокате почти 12 миллионов долларов, окупившись в 17 раз. Критики встретили её с восторгом. Роджер Эберт назвал фильм лучшим в 1994 году и признавался, что он стал одним из самых сильных впечатлений в его карьере.

Любопытно, что, несмотря на всеобщее признание, Академия проигнорировала картину, не выдвинув её на "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм". Общественный резонанс был настолько сильным, что организаторам премии пришлось пересмотреть процедуру выдвижения номинантов в этой категории.

В пятёрку лучших спортивных фильмов по версии Rolling Stone также вошли "Рокки" (2-е место), "Плохие новости" (3-е), "Бешеный бык" (4-е) и "Кэддишап" (5-е). "Мечты о баскетболе" обошли все эти ленты, доказав, что лучшие спортивные истории не всегда пишутся специально для экрана, а искренность реальных судеб часто оказывается сильнее любых сценарных ходов.

Напомним, что в рейтинге самых влиятельных режиссёров Голливуда по версии Vulture первое место занял Кристофер Нолан. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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