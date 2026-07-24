Такого точно не ждали: актриса Эмили Блант перешла на русский язык посреди сцены в США

Актриса Эмили Блант, известная по фильмам "Дьявол носит Prada" и "Тихое место", в новой картине Стивена Спилберга "День разоблачения" заговорила на русском языке. В одной из сцен её героиня спонтанно переходит на русский в разговоре с партнёром, и актриса делает это практически без акцента, хотя язык не является для неё родным.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Эмили Блант

Для работы над этим эпизодом 43-летняя Блант отказалась от помощи искусственного интеллекта и самостоятельно выучила необходимые фразы. Её героиня, телеведущая Маргарет Фэрчайлд, оказывается в центре международного скандала после контакта с инопланетной цивилизацией. Фрагмент с русскоязычным монологом уже появился в Сети и вызвал активное обсуждение.

"Да, я в порядке, просто голова болит, я не выспалась. Нью-Йорк, не знаю, может быть нам стоит там попробовать? Или в Чикаго?" — произносит Блант в фильме, демонстрируя уверенное владение языком, которое удивило даже самых требовательных зрителей.

По сюжету, ведущая прогноза погоды Маргарет Фэрчайлд одной из первых вступает в контакт с инопланетной сущностью, что втягивает её в опасную игру с участием спецслужб. Помимо Блант, в картине также снялись Джош О'Коннор и Колин Фёрт. Режиссёр Стивен Спилберг, известный своими масштабными фантастическими проектами, вновь обращается к теме первого контакта, но на этот раз через призму журналистского расследования и политического триллера.

Ранее Шарлиз Терон оказалась в центре скандала после того, как в интервью сделала откровенный комплимент женатому Мэтту Дэймону, назвав его "невероятным" и отметив его физическую форму.