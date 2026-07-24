Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эльвира Набиуллина сообщила о влиянии цен на топливо на стоимость товаров и услуг
Два Boeing 737 MAX будут утилизированы из-за дефицита компонентов
Кабачок и куриный фарш больше не скучны: секрет сочных котлет с овсянкой удивит всех
Скука у домашних кошек: как распознать признаки и помочь питомцу
В Коми создают центр на 100 мест для лечения респираторных заболеваний и ВИЧ
На обновление пассажирского транспорта ЛНР выделят 246 миллионов рублей
Кредитор звонит маме: появились жалобы на обзвон банками родственников должников
Зрение и слух оказались не обязательны: собаки с инвалидностью вышли на сложнейшую работу
Глянцевая жизнь в Калифорнии обманула: голливудские амбиции Сассекских завели их в тупик

Такого точно не ждали: актриса Эмили Блант перешла на русский язык посреди сцены в США

Кино

Актриса Эмили Блант, известная по фильмам "Дьявол носит Prada" и "Тихое место", в новой картине Стивена Спилберга "День разоблачения" заговорила на русском языке. В одной из сцен её героиня спонтанно переходит на русский в разговоре с партнёром, и актриса делает это практически без акцента, хотя язык не является для неё родным.

Эмили Блант
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Эмили Блант

Для работы над этим эпизодом 43-летняя Блант отказалась от помощи искусственного интеллекта и самостоятельно выучила необходимые фразы. Её героиня, телеведущая Маргарет Фэрчайлд, оказывается в центре международного скандала после контакта с инопланетной цивилизацией. Фрагмент с русскоязычным монологом уже появился в Сети и вызвал активное обсуждение.

"Да, я в порядке, просто голова болит, я не выспалась. Нью-Йорк, не знаю, может быть нам стоит там попробовать? Или в Чикаго?" — произносит Блант в фильме, демонстрируя уверенное владение языком, которое удивило даже самых требовательных зрителей.

По сюжету, ведущая прогноза погоды Маргарет Фэрчайлд одной из первых вступает в контакт с инопланетной сущностью, что втягивает её в опасную игру с участием спецслужб. Помимо Блант, в картине также снялись Джош О'Коннор и Колин Фёрт. Режиссёр Стивен Спилберг, известный своими масштабными фантастическими проектами, вновь обращается к теме первого контакта, но на этот раз через призму журналистского расследования и политического триллера.

Ранее Шарлиз Терон оказалась в центре скандала после того, как в интервью сделала откровенный комплимент женатому Мэтту Дэймону, назвав его "невероятным" и отметив его физическую форму.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Еда и рецепты
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Военные новости
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Еда и рецепты
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Последние материалы
Гармония комфорта и фантазии: что сделать с коллекцией винных пробок на даче
Эльвира Набиуллина сообщила о влиянии цен на топливо на стоимость товаров и услуг
Два Boeing 737 MAX будут утилизированы из-за дефицита компонентов
Кабачок и куриный фарш больше не скучны: секрет сочных котлет с овсянкой удивит всех
Скука у домашних кошек: как распознать признаки и помочь питомцу
В Коми создают центр на 100 мест для лечения респираторных заболеваний и ВИЧ
На обновление пассажирского транспорта ЛНР выделят 246 миллионов рублей
Кредитор звонит маме: появились жалобы на обзвон банками родственников должников
Зрение и слух оказались не обязательны: собаки с инвалидностью вышли на сложнейшую работу
Глянцевая жизнь в Калифорнии обманула: голливудские амбиции Сассекских завели их в тупик
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.