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Козловский и Ефремов сыграют в комедийной драме: бюджет в 200 миллионов и съёмки в провинции

Кино

Режиссёр Александр Баршак подтвердил информацию о том, что вскоре начнутся съёмки фильма "Отец. Ещё отец", в котором главные роли исполнят Михаил Ефремов и Данила Козловский

Михаил Ефремов
Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Михаил Ефремов

По словам Баршака, работа над картиной находится на начальной стадии, и говорить о конкретных подробностях преждевременно. Однако известно, что бюджет производства оценивается в 130 миллионов рублей, а на продвижение планируется потратить ещё около 70 миллионов.

События фильма развернутся в городе Ельце, где столичный педагог (Данила Козловский) приезжает для постановки провального спектакля в местном драмтеатре и узнаёт, что его худрук (Михаил Ефремов) является его биологическим отцом.

"Пока не могу никаких деталей озвучить по поводу фильма", — заявил Баршак в беседе с aif.ru.

Вместе с Ефремовым и Козловским в картине также снимутся Адам Кумаев, Анна Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова. Жанр ленты заявлен как комедийная драма.

Напомним, для Михаила Ефремова участие в этом проекте станет первой крупной ролью после выхода из колонии. В июле этого года актёр переехал в съёмную квартиру на Садовом кольце вместе с актрисой Дарьей Белоусовой, своей давней возлюбленной. Шестикомнатную квартиру в Плотниковом переулке стоимостью около 200 миллионов рублей он оставил бывшей супруге и детям.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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