Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звуковые поля увеличили урожайность некоторых растений более чем в два раза
Количество языков в мире сократилось из-за появления крупных государств и империй
Сладкие напитки в детстве повышают риск гипертонии во взрослом возрасте
Роспотребнадзор предупредил о признаках загрязнения водоёмов Центральной России
Розничный оборот товаров в Алтайском крае за 2025 год составил 657,6 млрд рублей
Искусство чистого потолка: возвращаем зеркальный блеск и легкое дыхание каждой комнате
Суд взыскал 9,7 млн рублей налога с компаний из-за срыва инвестиционного проекта
Минздрав вводит единый стандарт безопасности при переливании крови
Поставки бензина и дизеля в Калининградской области стабилизировались

Такого в эфире ещё не видели: поедание острых крыльев обернулось для мировой звезды конфузом

Кино

Звезда "Человека-паука" и "Одиссеи" Том Холланд установил необычный рекорд на популярном YouTube-шоу Hot Ones. Он стал первым гостем в истории программы, кого стошнило прямо в кадре во время съёмок. Курьёзный инцидент произошёл в эпизоде, который вышел 23 июля.

Том Холланд
Фото: commons.wikimedia.org by ChristopherJClarke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Том Холланд

Вместе с Холландом в студию пришёл его коллега по фильмам "Одиссея" и "Человек-паук: Совсем новый день" Джон Бернтал. Оба актёра мужественно прошли через все 10 раундов, поедая куриные крылья с соусами возрастающей остроты. Однако, если Бернтал держался стойко, то для Холланда испытание оказалось слишком серьёзным — он постоянно запивал остроту молоком, но в какой-то момент признался, что чувствует, будто "может потерять сознание".

Всё закончилось уже после завершения основной части интервью. Когда актёры и ведущий Шон Эванс позировали для итоговых кадров, Холланд неожиданно начал кашлять, согнулся и его вырвало прямо под стол. Пока ведущий и съёмочная группа на мгновение опешили, Бернтал разразился восторженным криком: "Погнали! Сфоткайте это!".

Сам Холланд отнёсся к происшествию с юмором. Он быстро пришёл в себя, разрешил оставить этот момент в эпизоде и с гордостью отметил, что ему удалось не испачкать свою одежду от Louis Vuitton. На вопрос Бернтала, случалось ли такое раньше, ведущий признался, что это, возможно, первый подобный случай на съёмках за всю историю шоу.

"Люблю быть первым", — пошутил Холланд.

Оказалось, что актёр не смог сохранить этот факт в тайне даже до выхода эпизода. Ещё 13 июля во время интервью для NYT Cooking вместе с Мэттом Дэймоном он проболтался, что его "полностью вырвало на камеру". Тогда же Дэймон признался, что его тоже стошнило после собственного участия в шоу, но, к счастью для него, это произошло уже за кадром.

Ранее Том Холланд и его коллега по "Одиссее" Мэтт Дэймон разошлись во мнениях на шоу GOAT Talk: Холланд назвал величайшим супергероем Железного человека Роберта Дауни-младшего, а Дэймон отдал предпочтение Человеку-пауку.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Жители пяти тысяч домов в Петербурге будут оставаться без горячей воды до четырех дней
Санкт-Петербург
Жители пяти тысяч домов в Петербурге будут оставаться без горячей воды до четырех дней
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Мир. Новости мира
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Еда и рецепты
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон Андрей Николаев Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Последние материалы
Розничный оборот товаров в Алтайском крае за 2025 год составил 657,6 млрд рублей
Искусство чистого потолка: возвращаем зеркальный блеск и легкое дыхание каждой комнате
Суд взыскал 9,7 млн рублей налога с компаний из-за срыва инвестиционного проекта
Минздрав вводит единый стандарт безопасности при переливании крови
Поставки бензина и дизеля в Калининградской области стабилизировались
Поток туристов к Павловскому водохранилищу вызвал нехватку топлива на АЗС
Бесконтрольный прием мелатонина может вызвать гормональный дисбаланс и зависимость
Доступность кредитов вырастет после десятого подряд снижения ставки ЦБ
Конец нехватке мест? РЖД запускают дополнительный поезд в Ярославль и меняют правила поездок на выходные
Крем из прошлого сезона может вызвать химический ожог и аллергию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.