Такого в эфире ещё не видели: поедание острых крыльев обернулось для мировой звезды конфузом

Звезда "Человека-паука" и "Одиссеи" Том Холланд установил необычный рекорд на популярном YouTube-шоу Hot Ones. Он стал первым гостем в истории программы, кого стошнило прямо в кадре во время съёмок. Курьёзный инцидент произошёл в эпизоде, который вышел 23 июля.

Фото: commons.wikimedia.org by ChristopherJClarke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Том Холланд

Вместе с Холландом в студию пришёл его коллега по фильмам "Одиссея" и "Человек-паук: Совсем новый день" Джон Бернтал. Оба актёра мужественно прошли через все 10 раундов, поедая куриные крылья с соусами возрастающей остроты. Однако, если Бернтал держался стойко, то для Холланда испытание оказалось слишком серьёзным — он постоянно запивал остроту молоком, но в какой-то момент признался, что чувствует, будто "может потерять сознание".

Всё закончилось уже после завершения основной части интервью. Когда актёры и ведущий Шон Эванс позировали для итоговых кадров, Холланд неожиданно начал кашлять, согнулся и его вырвало прямо под стол. Пока ведущий и съёмочная группа на мгновение опешили, Бернтал разразился восторженным криком: "Погнали! Сфоткайте это!".

Сам Холланд отнёсся к происшествию с юмором. Он быстро пришёл в себя, разрешил оставить этот момент в эпизоде и с гордостью отметил, что ему удалось не испачкать свою одежду от Louis Vuitton. На вопрос Бернтала, случалось ли такое раньше, ведущий признался, что это, возможно, первый подобный случай на съёмках за всю историю шоу.

"Люблю быть первым", — пошутил Холланд.

Оказалось, что актёр не смог сохранить этот факт в тайне даже до выхода эпизода. Ещё 13 июля во время интервью для NYT Cooking вместе с Мэттом Дэймоном он проболтался, что его "полностью вырвало на камеру". Тогда же Дэймон признался, что его тоже стошнило после собственного участия в шоу, но, к счастью для него, это произошло уже за кадром.

Ранее Том Холланд и его коллега по "Одиссее" Мэтт Дэймон разошлись во мнениях на шоу GOAT Talk: Холланд назвал величайшим супергероем Железного человека Роберта Дауни-младшего, а Дэймон отдал предпочтение Человеку-пауку.