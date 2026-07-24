Юбилей без лучшего друга: вечеринка Охлобыстина вскрыла неловкий разрыв в отношениях с Ефремовым

Иван Охлобыстин с размахом отметил свой юбилей — праздник получился тёплым, шумным, с живой музыкой и танцами. Дочь актёра, Евдокия, опубликовала кадры, где именинник зажигательно танцует в кругу семьи и друзей. Однако среди собравшихся не оказалось Михаила Ефремова, с которым Охлобыстина связывали долгие годы крепкой дружбы.

Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Михаил Ефремов

Ещё недавно Охлобыстин регулярно навещал Ефремова в колонии и публично выступал за его досрочное освобождение, ссылаясь на состояние здоровья актёра. Однако после того, как Михаил вышел на свободу, их общение практически прекратилось. Сам Охлобыстин деликатно объяснял, что Ефремову пришлось пережить очень непростой период, ему требуется время, чтобы прийти в себя, а потому Иван не хочет быть навязчивым и ждёт, когда друг сам проявит инициативу.

"Я не хочу быть навязчивым. Миша пережил очень тяжёлый период, ему нужно время, чтобы прийти в себя. Я жду, когда он сам проявит инициативу", — пояснил Охлобыстин.

Ранее Михаил Ефремов и Данила Козловский получили главные роли в фильме "Отец. Ещё отец", где Ефремов играет отца, а Козловский — его сына. Режиссёр Александр Баршак назвал их дуэт "уникальным и блестящим".