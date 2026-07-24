В 78 лет – железная дисциплина: Ольга Остроумова рассказала о ритуале, который нельзя нарушать

Народная артистка России Ольга Остроумова, ставшая героиней нового выпуска "Народного интервью" в ОК, раскрыла свой утренний ритуал, который она свято чтит и не позволяет нарушать. 78-летняя актриса поделилась, что её день начинается очень рано, и первые полчаса после пробуждения она обязательно проводит в одиночестве.

Фото: RuTube by канал ТВР24, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ольга Остроумова

По словам Остроумовой, даже если в доме есть кто-то из семьи, она старается уединиться, чтобы спокойно выпить кофе и без суеты обдумать планы на день. Это время, по её мнению, необходимо для того, чтобы настроиться на предстоящие дела и равномерно распределить силы.

"Если я не одна дома, если рядом дети, семья — всё равно: мне важно спокойно посидеть, выпить кофе и без суеты подумать, какой день предстоит, что нужно сделать, как всё успеть", — делится она.

Актриса призналась, что не любит, когда её отвлекают в этот момент. Только после того, как ритуал завершён, она приступает к завтраку, работе и поездкам по делам с семьёй. По её словам, этот утренний порядок помогает ей сохранять бодрость духа и ясность ума на протяжении всего дня.

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