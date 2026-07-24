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В 78 лет – железная дисциплина: Ольга Остроумова рассказала о ритуале, который нельзя нарушать

Кино

Народная артистка России Ольга Остроумова, ставшая героиней нового выпуска "Народного интервью" в ОК, раскрыла свой утренний ритуал, который она свято чтит и не позволяет нарушать. 78-летняя актриса поделилась, что её день начинается очень рано, и первые полчаса после пробуждения она обязательно проводит в одиночестве.

Ольга Остроумова
Фото: RuTube by канал ТВР24, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ольга Остроумова

По словам Остроумовой, даже если в доме есть кто-то из семьи, она старается уединиться, чтобы спокойно выпить кофе и без суеты обдумать планы на день. Это время, по её мнению, необходимо для того, чтобы настроиться на предстоящие дела и равномерно распределить силы.

"Если я не одна дома, если рядом дети, семья — всё равно: мне важно спокойно посидеть, выпить кофе и без суеты подумать, какой день предстоит, что нужно сделать, как всё успеть", — делится она.

Актриса призналась, что не любит, когда её отвлекают в этот момент. Только после того, как ритуал завершён, она приступает к завтраку, работе и поездкам по делам с семьёй. По её словам, этот утренний порядок помогает ей сохранять бодрость духа и ясность ума на протяжении всего дня.

Ранее ведущий программы "Поедем, поедим!" на НТВ, итальянец Федерико Арнальди, признался, что его поразила традиция россиян наряжаться на Новый год, даже если они празднуют дома.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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