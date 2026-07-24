Музыкант лишился сна ради Нолана: работа в масштабном блокбастере обернулась жёстким испытанием

Американский рэпер Трэвис Скотт, исполнивший небольшую роль барда Фемиуса в блокбастере Кристофера Нолана "Одиссея", поделился неожиданными подробностями своего участия в проекте. Оказалось, что ради съёмок в фильме он кардинально изменил свой привычный график и подходил к работе с необычной для звёздного музыканта дисциплиной.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Трэвиса Скотта by Личный Инстаграм-аккаунт Трэвиса Скотта Трэвис Скотт, рэп-исполнитель

По словам Скотта, в каждый съёмочный день он просыпался в пять утра, чтобы быть на площадке и наблюдать за работой режиссёра и оператора Хойте ван Хойтемы. Рэпер признался, что ему было важно не просто отыграть свою сцену, а увидеть весь процесс создания фильма и перенять опыт великого постановщика.

В интервью Variety он также рассказал, что Нолан научил его главному принципу: никогда не умалять своё видение и всегда доводить замысел до конца.

"Всегда доводи своё видение до конца. Никогда не умаляй своё видение", — сказал Скотт, добавив, что похожую мудрость он получил в начале карьеры от Канье Уэста.

Скотт отметил, что всё это время на съёмках царила необычная атмосфера. В трейлерах никого не было, потому что все хотели быть на площадке и учиться. Для самого рэпера это стало новым опытом — привыкнув после завершения работы возвращаться в трейлер, он решил оставаться рядом с процессом, чтобы впитать как можно больше знаний.

"В трейлерах никого не было. Для меня это было в новинку. Я привык делать дела и возвращаться в трейлер. Но я действительно хотел научиться, и мне не хотелось сидеть в трейлере", — сказал артист.

Напомним, Нолан привлёк Трэвиса Скотта к проекту, чтобы подчеркнуть идею, что устная поэзия во времена Гомера была аналогична современному рэпу. Для рэпера, который ранее не снимался в крупных проектах такого уровня, участие в "Одиссее" стало важным опытом, который, по его словам, навсегда изменил его подход к творчеству.

Ранее Кристофер Нолан заявил о желании вновь поработать с Кристианом Бэйлом, назвав его "одним из величайших актёров своего поколения".