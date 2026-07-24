Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Кировской области создали горячую линию для помощи пострадавшим от атаки на предприятие
Терминал аэропорта Тюмени расширил зону обслуживания внутренних и международных рейсов
Ночная уборка в голове: эксперт рассказал, как помочь очистке тканей мозга во время сна
Движение по плотине ГЭС в Иркутске перекрыли для проезда правительственного кортежа
График ремонтных работ Луганскводы: где 24 июля возможны перебои с водой
Китайский девелопер готов инвестировать в застройку Новосибирской области
Искусственный интеллект рвется в психологи: алгоритм упирается в невидимую границу
Беларусь ищет концепцию туристического бренда с призом 10 тысяч рублей
Воронежские аграрии обмолотили первый миллион тонн зерна нового урожая

Музыкант лишился сна ради Нолана: работа в масштабном блокбастере обернулась жёстким испытанием

Кино

Американский рэпер Трэвис Скотт, исполнивший небольшую роль барда Фемиуса в блокбастере Кристофера Нолана "Одиссея", поделился неожиданными подробностями своего участия в проекте. Оказалось, что ради съёмок в фильме он кардинально изменил свой привычный график и подходил к работе с необычной для звёздного музыканта дисциплиной.

Трэвис Скотт, рэп-исполнитель
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Трэвиса Скотта by Личный Инстаграм-аккаунт Трэвиса Скотта
Трэвис Скотт, рэп-исполнитель

По словам Скотта, в каждый съёмочный день он просыпался в пять утра, чтобы быть на площадке и наблюдать за работой режиссёра и оператора Хойте ван Хойтемы. Рэпер признался, что ему было важно не просто отыграть свою сцену, а увидеть весь процесс создания фильма и перенять опыт великого постановщика.

В интервью Variety он также рассказал, что Нолан научил его главному принципу: никогда не умалять своё видение и всегда доводить замысел до конца.

"Всегда доводи своё видение до конца. Никогда не умаляй своё видение", — сказал Скотт, добавив, что похожую мудрость он получил в начале карьеры от Канье Уэста.

Скотт отметил, что всё это время на съёмках царила необычная атмосфера. В трейлерах никого не было, потому что все хотели быть на площадке и учиться. Для самого рэпера это стало новым опытом — привыкнув после завершения работы возвращаться в трейлер, он решил оставаться рядом с процессом, чтобы впитать как можно больше знаний.

"В трейлерах никого не было. Для меня это было в новинку. Я привык делать дела и возвращаться в трейлер. Но я действительно хотел научиться, и мне не хотелось сидеть в трейлере", — сказал артист.

Напомним, Нолан привлёк Трэвиса Скотта к проекту, чтобы подчеркнуть идею, что устная поэзия во времена Гомера была аналогична современному рэпу. Для рэпера, который ранее не снимался в крупных проектах такого уровня, участие в "Одиссее" стало важным опытом, который, по его словам, навсегда изменил его подход к творчеству.

Ранее Кристофер Нолан заявил о желании вновь поработать с Кристианом Бэйлом, назвав его "одним из величайших актёров своего поколения". 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Авто
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Военные новости
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
В Новороссийске всё замерло: инцидент на терминале поставил Румынию на грань топливного коллапса
Экономика и бизнес
В Новороссийске всё замерло: инцидент на терминале поставил Румынию на грань топливного коллапса
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон Андрей Николаев Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Последние материалы
График ремонтных работ Луганскводы: где 24 июля возможны перебои с водой
Китайский девелопер готов инвестировать в застройку Новосибирской области
Искусственный интеллект рвется в психологи: алгоритм упирается в невидимую границу
Беларусь ищет концепцию туристического бренда с призом 10 тысяч рублей
Воронежские аграрии обмолотили первый миллион тонн зерна нового урожая
Смертность на трассах Челябинской области снизилась благодаря новым светофорам и ограждениям
В автопарк Авиалесоохраны Бурятии передали 18 единиц техники повышенной проходимости
Аренда государственного имущества в Крыму подешевела на 50 и 75 процентов
Якутия планирует сократить путь товаров в Китай через новый транспортный переход
В Тверской области изъяли яйца с превышением антибиотиков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.