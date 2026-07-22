Больше не просто мать и ребёнок: Оксана Фандера описала новый статус в отношениях с дочерью

Актриса Оксана Фандера, известная по фильмам "Красный жемчуг любви" и "Статский советник", поделилась в социальных сетях редким кадром со своей дочерью Елизаветой от брака с Филиппом Янковским.

Фото: Telegram by Telegram-канал Оксаны Фандеры, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Елизавета Янковская

На снимке, сделанном во время июльской прогулки, наследница звездной четы собирает цветы на фоне природы.

"Обними своё подобие. Выдыхай. У тебя получилось", — подписала трогательное фото Оксана.

Поклонники не только восхитились кадрами, но и поинтересовались, какие отношения связывают актрису с 31-летней дочерью — мама с дочкой или скорее подруги.

"Мы были юниорами в отношениях, теперь обе перешли в высшую лигу — стали подругами", — ответила Фандера на вопрос подписчицы.

Её слова вызвали восторг у фолловеров, которые отметили, как здорово, когда мама с дочкой так близки.

Елизавета, как и её знаменитые предки, связала свою жизнь с кино. Она снималась в лентах "Оптимисты. Карибский сезон", "Ника" (где сыграла поэтессу Нику Турбину), "Фрау" и "Балет". Последние несколько лет актриса живёт в Париже.

Ранее Иван Янковский признался, что черпает вдохновение не в киногероях, а в реальных спортсменах — хоккеисте Александре Овечкине и легендарном баскетболисте Коби Брайанте.