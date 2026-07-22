Скандал вокруг новой "Одиссеи": спорный режиссёрский ход привёл к государственному ответу

Министр культуры Греции Лина Мендони высказалась по поводу фильма "Одиссея" Кристофера Нолана, который вызвал бурные споры среди греческой аудитории.
Как сообщает Politico, чиновница заявила, что государство не имеет права указывать кинематографистам, как интерпретировать литературные произведения и античные мифы, однако сам факт дискуссии она назвала важной частью культурного диалога.
Поводом для разногласий стал кастинг картины. Многие греческие критики и зрители выразили недовольство тем, что в ленте задействовано недостаточно греческих актёров. Особое возмущение публики вызвал выбор Лупиты Нионго на роль Елены Троянской — этот режиссёрский ход сочли неуместным. При этом Мендони подчеркнула, что подобные обсуждения — естественная реакция на масштабное культурное событие.
Несмотря на критику, греческое правительство выделило на производство "Одиссеи" 6,5 миллиона евро в рамках государственной поддержки кинопроизводства. Эти инвестиции, по всей видимости, оправдывают себя: фильм активно идёт в кинотеатрах и пользуется успехом у зрителей.
Ранее Кристофер Нолан рассказывал, что черпал вдохновение для своей "Одиссеи" в фильмах "Андрей Рублёв" Андрея Тарковского и "Ран" Акиры Куросавы. По словам режиссёра, визуальная фактура этих картин стала важным ориентиром при создании собственного эпического проекта.
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