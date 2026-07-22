Скандал вокруг новой "Одиссеи": спорный режиссёрский ход привёл к государственному ответу

Министр культуры Греции Лина Мендони высказалась по поводу фильма "Одиссея" Кристофера Нолана, который вызвал бурные споры среди греческой аудитории.

Фото: youtube.com by канал ITV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кристофер Нолан

Как сообщает Politico, чиновница заявила, что государство не имеет права указывать кинематографистам, как интерпретировать литературные произведения и античные мифы, однако сам факт дискуссии она назвала важной частью культурного диалога.

Поводом для разногласий стал кастинг картины. Многие греческие критики и зрители выразили недовольство тем, что в ленте задействовано недостаточно греческих актёров. Особое возмущение публики вызвал выбор Лупиты Нионго на роль Елены Троянской — этот режиссёрский ход сочли неуместным. При этом Мендони подчеркнула, что подобные обсуждения — естественная реакция на масштабное культурное событие.

Несмотря на критику, греческое правительство выделило на производство "Одиссеи" 6,5 миллиона евро в рамках государственной поддержки кинопроизводства. Эти инвестиции, по всей видимости, оправдывают себя: фильм активно идёт в кинотеатрах и пользуется успехом у зрителей.

Ранее Кристофер Нолан рассказывал, что черпал вдохновение для своей "Одиссеи" в фильмах "Андрей Рублёв" Андрея Тарковского и "Ран" Акиры Куросавы. По словам режиссёра, визуальная фактура этих картин стала важным ориентиром при создании собственного эпического проекта.