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Словесный удар по BTS на финале ЧМ: актёр "СашиТани" спровоцировал волну негодования

Кино

Андрей Гайдулян, известный по роли в сериале "СашаТаня", оказался в центре скандала из-за резкого высказывания о выступлении группы BTS в перерыве финала чемпионата мира по футболу.

Актёр Андрей Гайдулян
Фото: commons.wikimedia.org by Виктория Тихонова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Актёр Андрей Гайдулян

Артист назвал шоу южнокорейского коллектива "тараканьим цирком", чем вызвал бурную реакцию фанатов музыкальной группы. Позже актёр попытался объяснить свои слова, уточнив, что критика была направлена не на самих артистов, а на формат развлекательной программы на спортивном мероприятии.

По словам Гайдуляна, он не имеет претензий к участникам BTS и считает их "отличными ребятами". Однако сам факт проведения подобных шоу во время футбольного матча вызвал у него негативные эмоции. Несмотря на попытку смягчить ситуацию, актёр продолжил подшучивать над поклонниками группы, опубликовав постер с собственным лицом среди участников BTS.

"У меня нет никаких претензий к группе BTS, и они отличные ребята. <…> Все эти шоу, которые не совсем присущи чемпионату мира по футболу, вызывают у меня такую негативную, неприятную реакцию", — заявил Гайдулян.

Поклонники BTS, однако, не приняли объяснений актёра. В комментариях они требуют официальных извинений перед коллективом и сообществом фанатов, считая, что шутки Гайдуляна вышли за рамки допустимого.

Ранее Джастин Бибер столкнулся с волной критики после своего выступления на финале ЧМ-2026. Фанаты и футбольные болельщики сочли его акустическую балладу неуместной на спортивном празднике, обвинив певца в том, что он "испортил атмосферу" и "замедлил шоу".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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