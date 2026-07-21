Родные и друзья ждут в гости: Орнелла Мути пришла к радикальному решению по жилью в РФ

Итальянская актриса Орнелла Мути, известная по фильму "Укрощение строптивого", рассматривает возможность приобретения недвижимости в России. О планах звезды рассказала её дочь, певица и модель Найке Ривелли.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Орнеллы Мути by Личный Инстаграм-аккаунт Орнеллы Мути Орнелла Мути

По словам Ривелли, они с матерью часто бывают в России — навещают родных и друзей, а также приезжают по рабочим вопросам. Сейчас в семье всерьёз обсуждают идею купить собственный дом или квартиру в Москве или Санкт-Петербурге, чтобы не останавливаться каждый раз в отелях и иметь возможность принимать всех членов семьи.

"Мы часто ездим в Россию, чтобы навестить родных и друзей, а также по работе. Мы думаем о том, чтобы обзавестись домом в Москве или Санкт-Петербурге", — отметила певица в интервью РИА Новости.

Ривелли пояснила, что сейчас они путешествуют вдвоём с матерью, но хотели бы брать с собой в поездки брата и сестру. Однако для большой семьи пока негде остановиться. Друзья семьи, в том числе российский дизайнер Ульяна Сергеенко, уже помогают подыскивать подходящие варианты жилья.

Ранее сербский актёр Милош Бикович, известный по фильму "Холоп" откровенно высказался о своём решении получить российское гражданство.