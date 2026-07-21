Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чтобы больше никогда не работать: названа сумма, которая заменит зарплату в 2026 году полностью
Овощной паштет вкуснее мяса? 7 рецептов, которые перевернут ваше представление о постной кухне
Космический призрак маневрирует: тёмная комета изменила траекторию перед сближением с Землёй
Не каждый цвет молодит одинаково: после 60 одни оттенки освежают лицо, другие прибавляют возраст
Плёнка и поликарбонат теряют позиции: для теплиц нашли материал, который служит до 15 лет
Дом для питомца — это не миска и лежанка: что обязательно должно быть, чтобы он не болел
Семейный скандал или творческий союз: Алексей Учитель оценил роман дочери с Ваней Дмитриенко
Семейный секрет бабушки и дедушки: Клава Кока рассказала, как жених прошёл проверку
Вода перед ужином оказалось обманом: уменьшить аппетит поможет совсем другое блюдо

Родные и друзья ждут в гости: Орнелла Мути пришла к радикальному решению по жилью в РФ

Кино

Итальянская актриса Орнелла Мути, известная по фильму "Укрощение строптивого", рассматривает возможность приобретения недвижимости в России. О планах звезды рассказала её дочь, певица и модель Найке Ривелли.

Орнелла Мути
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Орнеллы Мути by Личный Инстаграм-аккаунт Орнеллы Мути
Орнелла Мути

По словам Ривелли, они с матерью часто бывают в России — навещают родных и друзей, а также приезжают по рабочим вопросам. Сейчас в семье всерьёз обсуждают идею купить собственный дом или квартиру в Москве или Санкт-Петербурге, чтобы не останавливаться каждый раз в отелях и иметь возможность принимать всех членов семьи.

"Мы часто ездим в Россию, чтобы навестить родных и друзей, а также по работе. Мы думаем о том, чтобы обзавестись домом в Москве или Санкт-Петербурге", — отметила певица в интервью РИА Новости.

Ривелли пояснила, что сейчас они путешествуют вдвоём с матерью, но хотели бы брать с собой в поездки брата и сестру. Однако для большой семьи пока негде остановиться. Друзья семьи, в том числе российский дизайнер Ульяна Сергеенко, уже помогают подыскивать подходящие варианты жилья.

Ранее сербский актёр Милош Бикович, известный по фильму "Холоп" откровенно высказался о своём решении получить российское гражданство.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
То, что вчера считали хламом, сегодня ищут по всей стране: какие советские вещи снова в цене
Недвижимость
То, что вчера считали хламом, сегодня ищут по всей стране: какие советские вещи снова в цене
Громкий скандал в российском шоу-бизнесе: окружение певицы жёстко раскритиковало поведение Шамана
Шоу-бизнес
Громкий скандал в российском шоу-бизнесе: окружение певицы жёстко раскритиковало поведение Шамана
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Еда и рецепты
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Популярное
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать

Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.

Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Тольятти переходит на новый стандарт: производство оптики определило облик LADA Azimut
Экс-командующий ВМС Британии Джермин назвал варианты действий Путина на Украине
АвтоВАЗ меняет сердце Lada: новые моторы впервые получили важное преимущество
АвтоВАЗ меняет сердце Lada: новые моторы впервые получили важное преимущество
Последние материалы
Вода перед ужином оказалось обманом: уменьшить аппетит поможет совсем другое блюдо
Не бег и не зал: какая физическая нагрузка лучше всего защищает сосуды от преждевременного старения
Одна банка — и про магазинные напитки забывают: компот Мохито из крыжовника покорит с первого глотка
Людей в форме больше не оставят: масштабные перемены в регламентах защиты коснулись Брянской области
Забудьте про море и песок: Тверская область перетянула на себя основной поток туристов
Справедливость наконец наступила: бойцы трех приграничных областей получили новые гарантии
Всего три ингредиента и точная технология: яблочный десерт, который покоряет с первой ложки
Этот состав из кухни спасает белые носки: убирает серый налет и возвращает опрятный цвет ткани
Живой насос для сырого участка: какие деревья осушат болото лучше любой дренажной системы
Витаминный заряд обернулся риском: последствия употребления молодого картофеля оказались фатальными
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.