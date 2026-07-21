Семейный скандал или творческий союз: Алексей Учитель оценил роман дочери с Ваней Дмитриенко

Режиссёр Алексей Учитель впервые публично высказался о романе своей дочери, 17-летней актрисы Анны Пересильд, и 24-летнего певца Вани Дмитриенко.

Фото: youtube.com by канал Интервью, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алексей Учитель

В комментарии для Super на закрытой вечеринке, посвящённой предстоящему концерту Дмитриенко в "Лужниках", постановщик поделился своими мыслями об их союзе и даже раскрыл творческие планы, связанные с парой.

По словам Учителя, он видит в отношениях дочери и музыканта нечто особенное. С одной стороны, они производят впечатление удивительной пары, с другой — режиссёр задумывается о том, насколько долгим окажется их путь. Однако он признаётся, что надеется на лучшее и хотел бы, чтобы они оставались вместе как можно дольше.

"С одной стороны, это пара удивительная, а с другой стороны, я вижу какую-то, ну, как вам сказать, любовь — это понятно… Мне кажется, они нашли друг друга. Другой вопрос — насколько их хватит держаться в этом. Но мне бы хотелось, чтобы подольше", — поделился Алексей Учитель.

Кроме того, режиссёр приоткрыл завесу над будущим кинопроектом, в котором Анна и Ваня могли бы появиться вместе. Идея фильма, по его словам, уже находится в стадии обсуждения, но снимать картину будет не он, а его сын, который, как шутит Учитель, "уже чуть ли не более известный, чем я". Режиссёр отметил, что если задумка воплотится в жизнь, это будет "потрясающе".

Ранее Дарья Мороз, куратор актёрской программы Московской школы кино, публично выступила в защиту Анны Пересильд, опровергнув слухи о том, что место в учебном заведении досталось девушке по блату.