Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Овощной паштет вкуснее мяса? 7 рецептов, которые перевернут ваше представление о постной кухне
Космический призрак маневрирует: тёмная комета изменила траекторию перед сближением с Землёй
Не каждый цвет молодит одинаково: после 60 одни оттенки освежают лицо, другие прибавляют возраст
Плёнка и поликарбонат теряют позиции: для теплиц нашли материал, который служит до 15 лет
Дом для питомца — это не миска и лежанка: что обязательно должно быть, чтобы он не болел
Семейный секрет бабушки и дедушки: Клава Кока рассказала, как жених прошёл проверку
Вода перед ужином оказалось обманом: уменьшить аппетит поможет совсем другое блюдо
Не бег и не зал: какая физическая нагрузка лучше всего защищает сосуды от преждевременного старения
Одна банка — и про магазинные напитки забывают: компот Мохито из крыжовника покорит с первого глотка

Семейный скандал или творческий союз: Алексей Учитель оценил роман дочери с Ваней Дмитриенко

Кино

Режиссёр Алексей Учитель впервые публично высказался о романе своей дочери, 17-летней актрисы Анны Пересильд, и 24-летнего певца Вани Дмитриенко.

Алексей Учитель
Фото: youtube.com by канал Интервью, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алексей Учитель

В комментарии для Super на закрытой вечеринке, посвящённой предстоящему концерту Дмитриенко в "Лужниках", постановщик поделился своими мыслями об их союзе и даже раскрыл творческие планы, связанные с парой.

По словам Учителя, он видит в отношениях дочери и музыканта нечто особенное. С одной стороны, они производят впечатление удивительной пары, с другой — режиссёр задумывается о том, насколько долгим окажется их путь. Однако он признаётся, что надеется на лучшее и хотел бы, чтобы они оставались вместе как можно дольше.

"С одной стороны, это пара удивительная, а с другой стороны, я вижу какую-то, ну, как вам сказать, любовь — это понятно… Мне кажется, они нашли друг друга. Другой вопрос — насколько их хватит держаться в этом. Но мне бы хотелось, чтобы подольше", — поделился Алексей Учитель.

Кроме того, режиссёр приоткрыл завесу над будущим кинопроектом, в котором Анна и Ваня могли бы появиться вместе. Идея фильма, по его словам, уже находится в стадии обсуждения, но снимать картину будет не он, а его сын, который, как шутит Учитель, "уже чуть ли не более известный, чем я". Режиссёр отметил, что если задумка воплотится в жизнь, это будет "потрясающе".

Ранее Дарья Мороз, куратор актёрской программы Московской школы кино, публично выступила в защиту Анны Пересильд, опровергнув слухи о том, что место в учебном заведении досталось девушке по блату.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
То, что вчера считали хламом, сегодня ищут по всей стране: какие советские вещи снова в цене
Недвижимость
То, что вчера считали хламом, сегодня ищут по всей стране: какие советские вещи снова в цене
Громкий скандал в российском шоу-бизнесе: окружение певицы жёстко раскритиковало поведение Шамана
Шоу-бизнес
Громкий скандал в российском шоу-бизнесе: окружение певицы жёстко раскритиковало поведение Шамана
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Еда и рецепты
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Популярное
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать

Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.

Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Тольятти переходит на новый стандарт: производство оптики определило облик LADA Azimut
Экс-командующий ВМС Британии Джермин назвал варианты действий Путина на Украине
АвтоВАЗ меняет сердце Lada: новые моторы впервые получили важное преимущество
АвтоВАЗ меняет сердце Lada: новые моторы впервые получили важное преимущество
Последние материалы
Вода перед ужином оказалось обманом: уменьшить аппетит поможет совсем другое блюдо
Не бег и не зал: какая физическая нагрузка лучше всего защищает сосуды от преждевременного старения
Одна банка — и про магазинные напитки забывают: компот Мохито из крыжовника покорит с первого глотка
Людей в форме больше не оставят: масштабные перемены в регламентах защиты коснулись Брянской области
Забудьте про море и песок: Тверская область перетянула на себя основной поток туристов
Справедливость наконец наступила: бойцы трех приграничных областей получили новые гарантии
Всего три ингредиента и точная технология: яблочный десерт, который покоряет с первой ложки
Этот состав из кухни спасает белые носки: убирает серый налет и возвращает опрятный цвет ткани
Живой насос для сырого участка: какие деревья осушат болото лучше любой дренажной системы
Витаминный заряд обернулся риском: последствия употребления молодого картофеля оказались фатальными
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.