Сердце разрывается от обиды: Нонна Гришаева призналась, что упустила две главные роли жизни

Заслуженная артистка России Нонна Гришаева, известная по ролям в сериалах и мюзиклах, призналась, что на протяжении всей своей карьеры мечтала о трёх ролях. Две из них, по её словам, так и остались нереализованными, но сейчас актриса верит, что третья попытка может оказаться успешной.

Фото: commons.wikimedia.org by Роман Горелов/АНО "Музыкальное сердце театра", https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Нонна Гришаева

В настоящее время Гришаева занята в постановке "Вальмон. Опасные связи" Современного театра мюзикла, где исполняет роль маркизы де Мертей. Премьера спектакля запланирована на 14 и 15 октября в Москве, в Театриуме на Серпуховке. Несмотря на плотный график, артистка продолжает думать о ролях, которые ей особенно близки.

"Я всю жизнь мечтала сыграть Салли Боулз в мюзикле "Кабаре", но не сложилось. Всю жизнь мечтала сыграть Элизу Дулиттл из "Пигмалиона" — тоже не сложилось. Сейчас начала мечтать о "Хэлло, Долли!". Есть шансы, что в этот раз всё получится", — поделилась Гришаева в интервью ТАСС.

С 2014 года актриса является художественным руководителем Театра РОСТА. В 2024 году театр стал лауреатом спецноминации "Лучший театр для всей семьи" на XVII церемонии награждений "Звезда Театрала". Сама Гришаева неоднократно подчёркивала, что для неё важен не только зрительский успех, но и возможность воплощать на сцене сложные и глубокие женские образы.

Напомним, Михаил Ефремов получил главную роль в новом фильме "Отец. Ещё отец", где его экранным сыном станет Данила Козловский. Режиссёр Александр Баршак назвал их дуэт "уникальным и блестящим".