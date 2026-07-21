Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте про море и песок: Тверская область перетянула на себя основной поток туристов
Всего три ингредиента и точная технология: яблочный десерт, который покоряет с первой ложки
Справедливость наконец наступила: бойцы трех приграничных областей получили новые гарантии
Этот состав из кухни спасает белые носки: убирает серый налет и возвращает опрятный цвет ткани
Живой насос для сырого участка: какие деревья осушат болото лучше любой дренажной системы
Витаминный заряд обернулся риском: последствия употребления молодого картофеля оказались фатальными
Природа Татарстана нанесла удар: последствия укусов клещей привели к тяжёлым диагнозам у жителей
Питомец просто молчит и злится: как отличить дурной характер от настоящей боли
Покупателей в Псковской области просят быть бдительнее: массовые замеры выявили системные сбои

Сердце разрывается от обиды: Нонна Гришаева призналась, что упустила две главные роли жизни

Кино

Заслуженная артистка России Нонна Гришаева, известная по ролям в сериалах и мюзиклах, призналась, что на протяжении всей своей карьеры мечтала о трёх ролях. Две из них, по её словам, так и остались нереализованными, но сейчас актриса верит, что третья попытка может оказаться успешной.

Нонна Гришаева
Фото: commons.wikimedia.org by Роман Горелов/АНО "Музыкальное сердце театра", https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Нонна Гришаева

В настоящее время Гришаева занята в постановке "Вальмон. Опасные связи" Современного театра мюзикла, где исполняет роль маркизы де Мертей. Премьера спектакля запланирована на 14 и 15 октября в Москве, в Театриуме на Серпуховке. Несмотря на плотный график, артистка продолжает думать о ролях, которые ей особенно близки.

"Я всю жизнь мечтала сыграть Салли Боулз в мюзикле "Кабаре", но не сложилось. Всю жизнь мечтала сыграть Элизу Дулиттл из "Пигмалиона" — тоже не сложилось. Сейчас начала мечтать о "Хэлло, Долли!". Есть шансы, что в этот раз всё получится", — поделилась Гришаева в интервью ТАСС.

С 2014 года актриса является художественным руководителем Театра РОСТА. В 2024 году театр стал лауреатом спецноминации "Лучший театр для всей семьи" на XVII церемонии награждений "Звезда Театрала". Сама Гришаева неоднократно подчёркивала, что для неё важен не только зрительский успех, но и возможность воплощать на сцене сложные и глубокие женские образы.

Напомним, Михаил Ефремов получил главную роль в новом фильме "Отец. Ещё отец", где его экранным сыном станет Данила Козловский. Режиссёр Александр Баршак назвал их дуэт "уникальным и блестящим".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Курортный сезон превратился в кошмар: сбои в Крыму оставили тысячи людей без базового ресурса
Крым
Курортный сезон превратился в кошмар: сбои в Крыму оставили тысячи людей без базового ресурса
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Садоводство, цветоводство
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Покупателей в Псковской области просят быть бдительнее: массовые замеры выявили системные сбои
Псковская область
Покупателей в Псковской области просят быть бдительнее: массовые замеры выявили системные сбои
Популярное
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать

Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.

Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Тольятти переходит на новый стандарт: производство оптики определило облик LADA Azimut
Экс-командующий ВМС Британии Джермин назвал варианты действий Путина на Украине
АвтоВАЗ меняет сердце Lada: новые моторы впервые получили важное преимущество
АвтоВАЗ меняет сердце Lada: новые моторы впервые получили важное преимущество
Последние материалы
Чернянка может измениться до неузнаваемости: федеральный конкурс определит судьбу городских пространств
Незаметная угроза внутри: игнорирование этих сигналов ведет к необратимому поражению почек
Слишком рискованно доверять только замкам: Дагестан изменил подход к защите детей в школах
Пляжная иллюзия: антисептика моря недостаточно для полного спокойствия
Разница в счетах поражает: поставки угля в Мурманской области обнажили пропасть между поселками
Дороги в Дагестане меняются: путь к Сулакскому каньону обрел совершенно иной облик
Солнце неожиданно выдало свой следующий шаг: ученые уловили знак, который нельзя игнорировать
Срок гарантии всех обманул: реальный ресурс Geely и Haval определит совершенно другой показатель
Вселенная окажется слишком тесной: запуск телескопа во Флориде перекроит карты глубокого космоса
Этого зверя лишили шеи: необычный силуэт обитателя Сиэтла смутил даже опытных биологов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.