После освобождения Ефремов получил главную роль: его экранным сыном станет звезда российского кино

Актёр Михаил Ефремов получил главную роль в новом фильме "Отец. Ещё отец", где его экранным сыном станет Данила Козловский.

Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Михаил Ефремов

Проект режиссёра Александра Баршака был представлен на защите фильмов, претендующих на поддержку Фонда кино, и уже вызвал интерес благодаря необычному дуэту.

По сюжету картины учитель из Москвы соглашается поставить заведомо провальный спектакль в провинции, чтобы закрыть местный театр. Однако художественным руководителем учреждения оказывается его родной отец, которого герой никогда не знал. В фильме также сыграют Адам Кумаев, Анна Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова.

"Уникальный и блестящий дуэт Дани Козловского и Михаила Олеговича Ефремова нам кажется довольно привлекательным для широкой аудитории", — заявил режиссёр Александр Баршак, которого цитирует ТАСС.

Напомним, в июле этого года Михаил Ефремов переехал в съёмную квартиру на Садовом кольце вместе с актрисой Дарьей Белоусовой, своей давней возлюбленной. Шестикомнатную квартиру в Плотниковом переулке стоимостью около 200 миллионов рублей актёр оставил бывшей супруге Софье Кругликовой и детям. Белоусова сняла жильё площадью 54 квадратных метра ещё в конце 2024 года, за несколько месяцев до освобождения Ефремова из колонии.