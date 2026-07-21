Голливудская актриса восхитилась фигурой женатого коллеги: соцсети взорвались от негодования

Голливудскую актрису Шарлиз Терон раскритиковали в соцсетях после её откровенного интервью, в котором она сделала комплимент своему коллеге Мэтту Дэймону. По мнению пользователей, её слова о женатом актёре были неуместны и вызвали обвинения в двойных стандартах.
В интервью изданию, которое цитирует Daily Mail, Терон не сдержала эмоций, говоря о Дэймоне. Она призналась, что видела его без костюма, и назвала его "невероятным", отдельно отметив его физическую форму, что вызвало шквал негодования у читателей.
"Я видела его без всего этого костюма. Он невероятный, просто невероятный! Я сейчас смотрю на его ягодицы. Мне не следовало так делать! Это просто неправильно. Но, да, он выглядел потрясающе", — заявила Терон.
Пользователи интернета сочли подобное высказывание неприемлемым, учитывая, что Мэтт Дэймон уже много лет женат, а его дочери достаточно взрослые, чтобы прочитать это интервью. Один из комментаторов назвал актрису "мерзкой особой", другие указали на двойные стандарты, отметив, что если бы мужчина так отозвался о замужней коллеге, реакция была бы куда жёстче.
"Кто вообще считает нормальным говорить такое о женатом мужчине, с которым ты только что работала? Его дочери уже достаточно взрослые, чтобы это прочитать. Ты — мерзкая особа, Шарлиз", — написал один из возмущённых пользователей.
Ранее на финале чемпионата мира по футболу в США комментатор телеканала Fox перепутал Мэтта Дэймона с Брэдом Питтом, приняв актёра за его коллегу из-за изменившейся внешности — Дэймон сильно похудел ради роли в "Одиссее" Кристофера Нолана.
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