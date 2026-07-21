50 человек выбыли из строя за считанные часы: съёмки Титаника превратились в кошмар

Билли Зейн, сыгравший роль Кэла Хокли в легендарном фильме "Титаник", в подкасте "Brotherly Love" подтвердил давние слухи о массовом отравлении на съёмках.

Фото: commons.wikimedia.org by Roland Arhelge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фильм "Титаник"

В 1996 году, на последний день работы в Новой Шотландии, десятки членов съёмочной группы и актёров употребили суп из морепродуктов, в который неизвестный подмешал мощный галлюциноген фенциклидин (PCP).

По словам актёра, под воздействием наркотика оказались не менее 50 человек, включая режиссёра Джеймса Кэмерона и актёра Билла Пэкстона. Пока большинство пострадавших обратились за медицинской помощью, Кэмерон справился с интоксикацией, вызвав рвоту. Пэкстон же выбрал неординарный способ: вернулся на площадку и выпил пиво, что, по его словам, помогло прийти в себя.

Сам Зейн, по его признанию, избежал отравления, поскольку в тот вечер снимали сцены из "современной" части фильма, где его персонаж не участвовал. Он также заверил, что 86-летняя Глория Стюарт, игравшая пожилую Розу, не пробовала опасное блюдо. На вопрос о возможном виновнике инцидента актёр ответил уклончиво: "Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть".

В шутку Зейн предположил, что этот хаос и стал "настоящим секретом успеха" "Титаника". Картина действительно стала самой кассовой в истории на момент выхода и получила 11 премий "Оскар".

Ранее актёр Джон Си Райли признался, что пытался отговорить Леонардо ДиКаприо от роли в "Титанике", убеждая его, что фильм провалится, поскольку "все знают, что корабль тонет".