Наследие Калатозова манит Голливуд: титулованный актёр готов сменить съёмочную площадку ради России

Американский актёр Луис Канселми, известный по фильмам "Ирландец" и "Убийцы цветочной луны", выразил готовность работать с российскими режиссёрами. Он заявил, что с радостью воспользовался бы любой возможностью для такого сотрудничества.

Фото: commons.wikimedia.org by Clementp.fr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голливуд

По словам Канселми, ему очень нравится идея поработать с российскими постановщиками, и он уверен, что в России сегодня работают великие мастера. Свою готовность к сотрудничеству он связал с опытом работы с выдающимися режиссёрами и убеждённостью, что талантливые кинематографисты есть и в России.

"Безусловно, если появится такая возможность. Мне очень нравится идея поработать с российскими режиссёрами. Мне очень повезло работать с некоторыми из великих мастеров, и я знаю, что великие мастера работают и сейчас. Так что любая возможность была бы потрясающей", — сказал актёр в интервью ТАСС.

Канселми также назвал русское кино в числе своего любимого. Он перечислил режиссёров, чьи работы особенно ценит: Михаила Калатозова с его фильмом "Летят журавли", Алексея Германа, Андрея Кончаловского и Ларису Шепитько. По словам актёра, он старался не пропускать показы этих картин в США и до сих пор с теплотой вспоминает возможность увидеть их на большом экране во время ретроспектив.

Ранее американский продюсер Стивен Мао признался, что именно фильм Никиты Михалкова "Утомлённые солнцем" и личная встреча с режиссёром стали для него главным источником вдохновения в кинематографе и изменили его представление о российском кино.