Скандал или правда: Нолан назвал игру Бэйла в "Престиже" самой недооценённой в карьере

Режиссёр Кристофер Нолан в интервью, посвящённом выходу его новой эпической картины "Одиссея", ответил на вопрос, готов ли он в будущем вновь поработать с Кристианом Бэйлом. Постановщик, который подарил актёру роль Брюса Уэйна в трилогии о Бэтмене и снимал его в "Престиже", не скрывает своего восхищения и не исключает нового сотрудничества.

Фото: commons.wikimedia.org by Cristiano Betta, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кристофер Нолан

По словам Нолана, он считает Бэйла одним из самых выдающихся актёров своего поколения и был бы рад снова пересечься с ним на съёмочной площадке. Режиссёр также подтвердил, что в следующем году, к 20-летию "Престижа", фильм получит повторный прокат в формате 70 мм, и назвал игру Бэйла в этой картине "одной из самых недооценённых" в его карьере.

"Конечно. Он один из величайших актёров своего поколения, и у меня было огромное удовольствие работать с ним", — заявил Нолан в беседе с The Hollywood Reporter.

В том же интервью режиссёр рассказал о планах на перевыпуск "Престижа" и высоко оценил операторскую работу Уолли Пфистера и продакшн-дизайн Нейтана Кроули. Он также отметил, что его новая картина "Одиссея" содержит отсылки к персонажам Бэйла, что стало своеобразным оммажем их многолетнему творческому союзу.

Сам "Престиж", вышедший в 2006 году, считается одной из самых сложных и многослойных работ как для Нолана, так и для Бэйла. В фильме актёр сыграл одного из двух враждующих иллюзионистов, чья одержимость профессиональным превосходством перерастает в личную трагедию. Картина до сих пор вызывает споры среди зрителей и критиков, а её возвращение на большие экраны уже анонсировано на 2027 год.

Напомним, ранее Кристофер Нолан и Кристиан Бэйл сотрудничали в трилогии о Бэтмене — "Бэтмен: Начало" (2005), "Тёмный рыцарь" (2008) и "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды" (2012), а также в фантастическом триллере "Престиж" (2006).