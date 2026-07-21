Это было заранее согласовано: Дарья Мороз раскрыла правду о поступлении Анны Пересильд

Дарья Мороз, педагог и куратор актёрской программы Московской школы кино, публично выступила в защиту 17-летней Анны Пересильд, дочери Юлии Пересильд и Алексея Учителя. Поводом для вмешательства стали слухи о том, что место в учебном заведении досталось юной актрисе не по заслугам, а благодаря известной фамилии.

Фото: тг-канал Анны Пересильд by Анна Пересильд, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Пересильд

На самом деле, вопреки первоначальным сообщениям, Анна поступила не в ГИТИС, а на программу "Актёрское искусство" в Московской школе кино, которую курирует сама Дарья Мороз. По словам педагога, девушка наравне с другими абитуриентами прошла все отборочные туры и показала "блестящий результат". Единственное, что могло вызвать вопросы, — это пропуск одного из конкурсных испытаний из-за съёмок в экспедиции, однако этот момент был заранее согласован с руководством школы.

"Аня, как и все остальные, проходила отборочные туры, на которых показывала блестящий результат. На конкурсе она не могла быть из-за съёмочной смены в экспедиции — это заранее было оговорено мной и университетом", — заявила Дарья Мороз в своём посте.

В качестве примера актриса привела собственную историю. Она вспомнила, что когда поступала в Школу-студию МХАТ, тоже не попала на конкурс из-за съёмок у режиссёра Георгия Данелии, и из-за этого училась первый год платно.

"Аня — потрясающе талантливый человек. Для меня и для всей нашей педагогической команды большая удача, что она на курсе", — заключила Мороз, призвав считать тему закрытой.

Напомним, Анна Пересильд в этом году окончила школу экстерном и успешно сдала ЕГЭ. Известность ей принесла роль Айгуль в сериале "Слово пацана".