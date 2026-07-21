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Границы наглости стёрты: странное послание в цветах довело Самбурскую до ярости

Кино

Актриса и певица Настасья Самбурская столкнулась с необычным и, по её мнению, крайне бестактным подарком от одной из зрительниц. После окончания спектакля она получила букет, к которому была прикреплена записка с личным советом, касающимся её репродуктивного здоровья.

Настасья Самбурская
Фото: Telegram by Telegram-канал Настасьи Самбурской, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Настасья Самбурская

Вернувшись за кулисы, артистка прочитала послание, которое вызвало у неё бурную негативную реакцию. В записке поклонница рекомендовала звезде заморозить яйцеклетки, чтобы "жить спокойно", сопроводив это подписью: "Совет дня". Вместо благодарности Самбурская разразилась гневной тирадой, не стесняясь в выражениях.

"Букет — яйцеклетки и сперматозоиды. Совет дня: заморозь яйцеклетку и живи спокойно", — гласила записка, вызвавшая возмущение актрисы.

На опубликованном в соцсетях видео видно, как Самбурская эмоционально комментирует произошедшее, используя нецензурную лексику. По её мнению, подобные советы являются вмешательством в личную жизнь и границы, которые она не намерена терпеть. Судя по всему, поклонница хотела помочь, но её жест был воспринят как оскорбительный и неуместный.

Ранее Настасья Самбурская призывала подписчиков не подавать деньги незнакомцам, которые просят на больных детей или животных, и сама отказалась помогать мужчине, не сумевшему ответить на вопросы о диагнозе родственников. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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