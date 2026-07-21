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Больше не слушается и убегает: известная актриса столкнулась с дерзким поведением в семье

Кино

Актриса Екатерина Волкова, известная широкой публике по роли Веры в культовом сериале "Воронины", в Instagram*-аккаунте поделилась историей, которая случилась с ней и её четвероногим питомцем. На этот раз поводом для беспокойства стал побег молодой акиты по кличке Бро.

Екатерина Волкова
Фото: instagram by личный аккаунт Екатерины Волковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Екатерина Волкова

По словам актрисы, это уже не первый случай, когда собака срывается с поводка, однако раньше она всегда возвращалась по первому зову. На этот раз всё пошло не по сценарию: пёс рванул с такой скоростью, будто за ним гнались, и категорически отказывался слушаться. Волкова осталась одна в домашних тапках, без помощи, и могла лишь кричать от отчаяния.

"Это уже не первый побег в нашей истории. Раньше Бо и Ру могли сбегать на пару, но они всегда были рядом. Я крикну — и они тут как тут, виноватые, но отзывчивые. А этот… Бро рванул так, будто за ним гнались черти. Не слушал меня вообще. Бежал как сумасшедший, а я одна. <…> Одна в тапках по посёлку, с одним только криком от страха. Ну и наорала, конечно, по жопе дала. От страха. От бессилия", — написала Волкова.

Актриса предположила, что такое поведение связано с переходным возрастом питомца: Бро, как и любой подросток, проверяет границы дозволенного и слушает только себя. Она выразила надежду, что это временное явление и в ближайшее время поведение собаки нормализуется.

"Думаю, он просто в подростковый период влетел, проверяет границы, слушает только себя, а мои нервы — так, приложение к его прогулкам", — добавила она.

Американская акита по кличке Бро появилась у Волковой в 2025 году — актриса и её супруг купили щенка у заводчика из Адыгеи. До этого в их семье уже жили три взрослые собаки: акита Бо и дворняги Ру и Валя.

Ранее Екатерина Волкова рассказывала, что её 15-летняя дочь Елизавета категорически против актёрской карьеры, мечтает стать архитектором и принципиально отказывается от помощи "звёздной" фамилии, даже не позволяя матери появляться в школе, чтобы одноклассники не относились к ней иначе.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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