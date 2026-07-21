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Деньги в конвертах оказались лишними: решение Безрукова в ВГИКе обнулило расходы всех родителей

Кино

Актёр Анатолий Кот в программе "Между дублями" поделился историей, которая раскрывает Сергея Безрукова с совершенно неожиданной стороны. Речь зашла о первом актёрском курсе, который народный артист набрал во ВГИКе, и о его решении, поразившем всех студентов и их родителей.

Безруков открытие фестиваля
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-центр Уральского кинофестиваля, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Безруков открытие фестиваля

По словам Кота, перед поступлением дочери Алисы он был готов к тому, что обучение придётся оплачивать из своего кармана, поскольку бюджетных мест на курсе было катастрофически мало. Однако уже на первом занятии Безруков огорошил всех заявлением, которое перевернуло их планы. Он пообещал, что все четыре года его ученики будут учиться бесплатно, а расходы на их обучение он взял на себя.

"Я ему очень благодарен, и, рассказывая эту историю, понимаю, что это невероятный поступок. Когда она поступала, я подготовил котлету денег, потому что там, как всегда, два‑три бюджетных места. И встречаемся с Алисой, а она говорит, что Сергей Витальевич сказал: "Я учился бесплатно, и все мои ученики будут учиться бесплатно все четыре года". И он снялся в рекламе и заплатил за всех", — вспоминает Кот.

Для Безрукова этот курс стал дебютным в роли мастера, и он сразу задал высокую планку, показав, что для него важнее не финансовые выгоды, а возможность дать молодым талантам шанс получить профессию. Этот жест, по словам Кота, навсегда останется в памяти студентов и их семей как пример настоящего учительского подвига.

Ранее Сергей Безруков высказывался о будущем искусственного интеллекта в кино, заявив, что нейросети никогда не смогут полностью заменить сценаристов, режиссёров и актёров, хотя могут стать полезным инструментом для творческих профессионалов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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