Миллионы зрителей сделали выбор в пользу тени: пиратские релизы диктуют условия кинотеатрам РФ

Пиратские релизы вновь заняли лидирующие позиции в российском кинопрокате. Согласно данным comScore, в топе сборов за отчетный период зафиксировано доминирование неофициальных копий фильмов.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Пара держится за руки в креслах кинотеатра

Второе место в рейтинге сборов занял фильм "На деревню дедушке 2". Данный результат подтверждает сохраняющийся спрос на нелицензионный контент в кинотеатрах.

Параллельно с пиратскими релизами в прокат вышел фильм "Безумная старуха" (Vieja loca), дистрибуцией которого занимается компания "Русский Репортаж". Однако точные данные по сборам этого проекта дистрибьютор не предоставил.