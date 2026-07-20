Пиратские релизы вновь заняли лидирующие позиции в российском кинопрокате. Согласно данным comScore, в топе сборов за отчетный период зафиксировано доминирование неофициальных копий фильмов.
Второе место в рейтинге сборов занял фильм "На деревню дедушке 2". Данный результат подтверждает сохраняющийся спрос на нелицензионный контент в кинотеатрах.
Параллельно с пиратскими релизами в прокат вышел фильм "Безумная старуха" (Vieja loca), дистрибуцией которого занимается компания "Русский Репортаж". Однако точные данные по сборам этого проекта дистрибьютор не предоставил.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.