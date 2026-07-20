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Миллионы зрителей сделали выбор в пользу тени: пиратские релизы диктуют условия кинотеатрам РФ

Кино

Пиратские релизы вновь заняли лидирующие позиции в российском кинопрокате. Согласно данным comScore, в топе сборов за отчетный период зафиксировано доминирование неофициальных копий фильмов.

Пара держится за руки в креслах кинотеатра
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Пара держится за руки в креслах кинотеатра

Второе место в рейтинге сборов занял фильм "На деревню дедушке 2". Данный результат подтверждает сохраняющийся спрос на нелицензионный контент в кинотеатрах.

Параллельно с пиратскими релизами в прокат вышел фильм "Безумная старуха" (Vieja loca), дистрибуцией которого занимается компания "Русский Репортаж". Однако точные данные по сборам этого проекта дистрибьютор не предоставил.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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