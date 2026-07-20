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Ведущий Fox во время финала ЧМ в США не смог узнать актёра в толпе: пришлось извиняться перед двумя звёздами

Кино

Американского актёра Мэтта Дэймона перепутали с его коллегой Брэдом Питтом во время прямой трансляции финала чемпионата мира по футболу, который прошёл в США.

Мэтт Дэймон, актер
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Мэтта Дэймона by Личный Инстаграм-аккаунт Мэтта Дэймона
Мэтт Дэймон, актер

Звезда "Одиссеи" и "Марсианина" посетил матч, в котором Испания обыграла Аргентину, вместе со своей супругой Люсьяной Баррозо. Однако комментатор телеканала Fox, увидев актёра в толпе зрителей, принял его за другого голливудского артиста.

"Брэд Питт тоже среди фанатов", — сказал ведущий в прямом эфире.

Впрочем, он быстро осознал ошибку и поспешил её исправить, заявив, что не узнал Дэймона из-за бликов на экране и его изменившейся внешности.

"Я приношу извинения обоим", — отметил мужчина.

Внешность 55-летнего актёра действительно могла ввести в заблуждение: ради роли в "Одиссее" он сильно похудел, доведя вес до отметки в 75 килограммов и отказавшись от глютена. Сейчас его фигура заметно отличается от привычного образа, что, вероятно, и сыграло злую шутку с комментатором.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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