Суд США заблокировал объединение Paramount и Warner Bros. Discovery из-за антимонопольных рисков

Федеральный суд США приостановил сделку по слиянию Paramount и Warner Bros. Discovery на 14 дней. Решение вынесено в ответ на иск генерального прокурора Калифорнии Роба Бонты и представителей еще 11 штатов, которые усматривают в объединении нарушение антимонопольного законодательства.

Фото: commons.wikimedia.org by Coolcaesar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Студия Paramount

Судья Арасели Мартинес-Ольгин отметила, что объединение компаний может создать структуру с избыточной долей на американском рынке кинопроката. По мнению судьи, материалы истцов содержат достаточные основания для подозрений в нарушении норм конкуренции.

Риски и сроки сделки

Иск был инициирован из-за опасений штатов, что Paramount завершит слияние сразу после получения решения от Евросоюза, которое ожидается к 22 июля. В ходе заседания представители Paramount заявили о готовности добровольно воздержаться от закрытия сделки в ближайшие 28 дней.

Следующим этапом станет рассмотрение ходатайства о предварительном судебном запрете, способном остановить слияние на более длительный период. Слушания по этому вопросу назначены на 3 августа.

Конфликт с регуляторами возник на фоне жестких временных обязательств: Дэвид Эллисон и его команда пообещали закрыть сделку с Warner Bros. Discovery до 30 сентября. В случае срыва этого срока компания обязана выплачивать акционерам компенсацию в размере 7 млн долларов в день.