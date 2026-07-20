Variety назвал лучшие фильмы-пеплумы: "Одиссея" Нолана заняла третье место

Авторитетный кинопортал Variety после выхода в прокат эпической "Одиссеи" Кристофера Нолана представил свою версию лучших фильмов в жанре пеплум. В список вошли 20 картин, посвящённых античной истории и библейским сюжетам — от немой "Кабирии" 1914 года до современных блокбастеров.

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"Одиссея" Нолана, премьера которой состоялась на этой неделе, заняла в рейтинге почётное третье место. Любопытно, что первая и вторая строчки достались картинам середины XX века — "Бен-Гур" (1959) и "Десять заповедей" (1956) соответственно. Знаменитый "Гладиатор" Ридли Скотта оказался лишь на шестой позиции, а фильм "Троя" (2004) с Брэдом Питтом замкнул список, расположившись на 20-м месте.

"В списке представлены фильмы, которые считаются шедеврами жанра: от эпического размаха "Бен-Гура" до визуального великолепия "Десяти заповедей". Картины из 1950-х и 1960-х годов по-прежнему задают стандарт для всего жанра, который переживает новое рождение с "Одиссеей" Нолана", — отмечается в публикации Variety.

Топ-10 также включил "Спартака" (1960), анимационный "Принц Египта" (1998), а также классические "Юлий Цезарь" (1953), "Камо грядеши" (1951), "Кабирия" (1914) и "Ясон и аргонавты" (1963). В число лучших вошли и такие картины, как "300 спартанцев" (2007) — на 13-м месте, "Клеопатра" (1963) — на 14-м, "Ной" (2014) — на 19-м.

Hанее в интервью The New York Times Кристофер Нолан рассказывал об источниках вдохновения для своей картины "Одиссея". Режиссёр признавался, что во время работы над фильмом пересматривал "Андрея Рублёва" Андрея Тарковского и "Ран" Акиры Куросавы.