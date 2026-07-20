Она Огонь, а я Земля: звезда сериала "Аутсорс" впервые раскрыл правду о долгих отношениях с женой

Актёр Эльдар Калимулин, звезда сериала "Аутсорс", откровенно рассказал о своей семейной жизни. В этом году он и его супруга Татьяна отпраздновали оловянную свадьбу — десять лет совместного пути. Артист с теплотой говорит о жене, подчёркивая, что они идеально дополняют друг друга.

Фото: VK Видео by канал "Белая студия", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эльдар Калимулин

По словам Калимулина, их союз строится на балансе двух противоположных, но взаимодополняющих начал. Там, где он склонен долго размышлять и откладывать решения, жена вдохновляет и провоцирует его на действия. А когда ему не хватает сил или времени для детального разбора дел, супруга всегда готова прийти на помощь.

"Она — Огонь, я — Земля. Там, где я слишком долго думаю, взвешиваю, откладываю какое-то дело, она меня стимулирует, вдохновляет, провоцирует. Там, где мне нужно детально разобраться, а времени и сил не хватает, она берётся помогать, поддерживает", — рассказал он в интервью WomanHit.

Особую ценность для Калимулина представляет профессиональный взгляд Татьяны — она дипломированный театральный критик и наблюдала за его творческим путём ещё с первого курса института. Актёр неизменно просит супругу прочесть сценарии новых проектов и ждёт её оценки. По его словам, они практически всегда совпадают во мнениях, и для него это крайне важно — чтобы рядом был человек, который мыслит и чувствует так же, как он.

Знакомство пары состоялось, когда Эльдару было 18 лет. Он пять лет ухаживал за Татьяной, убеждая её, что они обязательно поженятся. В 2016 году у пары родился сын Тимерлан.

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