Запреты приводят только к срывам: популярная кинозвезда нашла способ удерживать форму без диет

Актриса Ирина Горбачёва, известная по фильму "Я худею", подвела итоги своей трансформации после похудения на 13 килограммов. В личном блоге она поделилась результатами и призналась, что после отмены препарата, помогавшего контролировать аппетит, её организм начал перестраиваться, но главное — новые привычки начали закрепляться.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ирина Горбачёва

По словам артистки, она подошла к похудению комплексно: подключила спорт, пересмотрела питание и наладила режим сна. Врач также назначил ей препарат для борьбы с ожирением и сахарным диабетом, который снижал чувство голода. Однако месяц назад Горбачёва прекратила его приём и теперь наблюдает за реакцией организма.

"Примерно месяц назад я сошла с препарата и сейчас уже могу подвести итоги. Первое и главное: аппетит вернулся. Я понимала, что он вернется, и для меня это было важным моментом проверки: насколько те пищевые привычки, которые я сформировала на препарате, действительно встроились в жизнь. Именно поэтому врачи рекомендуют не отменять препарат резко, а дать организму время закрепить результат и только потом постепенно сходить с него", — отметила Горбачёва.

При этом актриса подчеркнула, что не живёт в жёстких ограничениях: она не исключила из рациона глютен, молочные продукты и сладкое, но придерживается принципа "80 на 20" — большую часть времени питается правильно, а оставшиеся 20% позволяет себе то, что хочется. Она убеждена, что запреты только провоцируют срывы, поэтому предпочитает осознанно подходить к выбору еды, понимая последствия каждого шага.

Горбачёва также призналась, что у неё был один срыв во время поездки — и он произошёл именно из-за внутренней установки "мне нельзя". Переформулировав её в "мне можно", она смогла справиться с чувством вины и вернуться к привычному режиму. По её словам, перестройка тела и мышления — это длительный процесс, который продолжается до сих пор.

Ранее бывшая жена Гарика Харламова Кристина Асмус также худела ради съёмок в фильме "Холоп": актриса сбросила 10-12 килограммов настолько стремительно, что костюмеры просили её остановиться, потому что костюмы приходилось ушивать каждую смену.