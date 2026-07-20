Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стабильный доход десятилетия подошел к концу: бизнес в Саратове выставлен на открытый рынок
Короткие поездки захватили лето: в каких городах России можно провести выходные культурно
Дагестан запустил крупнейшую в России ветроэлектростанцию мощностью 300 МВт
Старость не значит бессилие перед боссом: в Тверской области заставили вернуть всё до копейки
Земля просто ушла под воду: масштабные паводки в Свердловской области обнулили труды фермеров
Строительство ждет тектонический сдвиг: необычная форма сырья обеспечила невероятную прочность
Редкий шанс обрести жилье в провинции: Псковская область запустила выплаты для двух профессий
Рынок труда больше не будет прежним: в Северной Осетии запустят кадровые хабы нового типа
Цифры в отчётах выросли втрое: состояние главы Липецкой области оставило коллег далеко позади

Запреты приводят только к срывам: популярная кинозвезда нашла способ удерживать форму без диет

Кино

Актриса Ирина Горбачёва, известная по фильму "Я худею", подвела итоги своей трансформации после похудения на 13 килограммов. В личном блоге она поделилась результатами и призналась, что после отмены препарата, помогавшего контролировать аппетит, её организм начал перестраиваться, но главное — новые привычки начали закрепляться.

Ирина Горбачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ирина Горбачёва

По словам артистки, она подошла к похудению комплексно: подключила спорт, пересмотрела питание и наладила режим сна. Врач также назначил ей препарат для борьбы с ожирением и сахарным диабетом, который снижал чувство голода. Однако месяц назад Горбачёва прекратила его приём и теперь наблюдает за реакцией организма.

"Примерно месяц назад я сошла с препарата и сейчас уже могу подвести итоги. Первое и главное: аппетит вернулся. Я понимала, что он вернется, и для меня это было важным моментом проверки: насколько те пищевые привычки, которые я сформировала на препарате, действительно встроились в жизнь. Именно поэтому врачи рекомендуют не отменять препарат резко, а дать организму время закрепить результат и только потом постепенно сходить с него", — отметила Горбачёва.

При этом актриса подчеркнула, что не живёт в жёстких ограничениях: она не исключила из рациона глютен, молочные продукты и сладкое, но придерживается принципа "80 на 20" — большую часть времени питается правильно, а оставшиеся 20% позволяет себе то, что хочется. Она убеждена, что запреты только провоцируют срывы, поэтому предпочитает осознанно подходить к выбору еды, понимая последствия каждого шага.

Горбачёва также призналась, что у неё был один срыв во время поездки — и он произошёл именно из-за внутренней установки "мне нельзя". Переформулировав её в "мне можно", она смогла справиться с чувством вины и вернуться к привычному режиму. По её словам, перестройка тела и мышления — это длительный процесс, который продолжается до сих пор.

Ранее бывшая жена Гарика Харламова Кристина Асмус также худела ради съёмок в фильме "Холоп": актриса сбросила 10-12 килограммов настолько стремительно, что костюмеры просили её остановиться, потому что костюмы приходилось ушивать каждую смену. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Еда и рецепты
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Заготавливаем кусочек лета: ароматная кабачковая икра с томатом и грузинскими травами
Еда и рецепты
Заготавливаем кусочек лета: ароматная кабачковая икра с томатом и грузинскими травами
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Еда и рецепты
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Популярное
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут

Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.

Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Последние материалы
Гусеничный комплекс «Омич 3.0» из Омска обеспечит эвакуацию раненых и доставку БК в СВО
Соседские свалки вышли боком: решение суда по участку в Аро привело к тяжелым расходам
Лесной мох заставил учёных вздрогнуть: биомасса излучает сигналы, похожие на нервные импульсы
Здоровье жителей Северной Осетии: огромные вложения перестроят работу районных больниц
Не оставайтесь под открытым небом: стихия в Калининградской области создаст серьезные риски
Спутники больше не станут мусором: миссия NASA и DARPA пересмотрела сроки службы аппаратов
Тротуары больше не будут забиты: в Кирове внедрили систему, которая очистила пешеходные зоны
Разрыв в стоимости стал пугающим: стоимость литра бензина в России достигла предела
Французский лоск в тверской глубинке: на ферме в Рамешковском округе производят изысканные сыры
Зелёный прорыв в Липецкой области: масштабное обновление лесов обеспечило лидерство в РФ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.