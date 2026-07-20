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Создатели "Фишера" засекретили нового маньяка до премьеры: четвёртый сезон перенесёт зрителей в Тверь 90-х

Кино

Сериал-антология "Фишер" продолжает расширять свою криминальную вселенную. Создатели проекта объявили о старте съёмок четвёртого сезона, который получил подзаголовок "Чёрный проспект" и перенесёт зрителей в Тверь 1990-х годов. К команде присоединился Евгений Цыганов, для которого шоураннеры Сергей Тарамаев и Любовь Львова написали роль специально.

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Фото: https://unsplash.com by Alex Litvin is licensed under Free
Кинопроектор

Действие новых эпизодов развернётся вокруг московского следователя Михаила Платонова (дебютант Оливер Рэймонд Мара). После того как он вступается за девушку и избивает сына дипломата, герой оказывается в центре громкого скандала. В качестве наказания его отправляют на "переквалификацию" в Тверь, где он попадает под начало опытного коллеги Алексея Титова. Именно эту роль и исполнит Евгений Цыганов. Вместе напарникам предстоит вычислить безжалостного маньяка, терроризирующего город.

Смена актёрского состава не осталась без внимания Юлии Снигирь, которая сыграла в третьем сезоне. Актриса записала шуточное видео, обратившись к зрителям от лица своей героини — оперуполномоченной Беловой: "Добрый вечер. Я, оперуполномоченный Белова, передаю эстафету следователю Титову". Таким образом она обыграла переход роли к своему супругу.

Режиссёры, сценаристы и шоураннеры проекта Сергей Тарамаев и Любовь Львова рассказали, что задумали идею персонажа для Цыганова ещё во время работы над "Детьми перемен". "Мы позвонили ему сразу же, рассказали про образ героя, Жене понравилось, и он согласился". Четвёртый сезон будет самостоятельной историей с новыми героями, однако, по словам создателей, в нём появится один персонаж, связывающий эту главу с первым сезоном.

Напомним, первый сезон "Фишера", вышедший в 2023 году, рассказывал о расследовании дела серийного убийцы Сергея Головкина по прозвищу Фишер. Проект получил две премии "Золотой орёл" — за лучший онлайн-сериал и за лучшую мужскую роль в онлайн-сериале (Иван Янковский). В третьем сезоне зрители следили за расследованием преступлений барнаульского маньяка силами Александра Петрова и Юлии Снигирь.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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