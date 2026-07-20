Райан Рейнольдс подтвердил, что в разработке находится ещё один фильм о Дэдпуле, несмотря на то, что ранее актёр исключал возможность четвёртой сольной части. На конвенте Fanatics Fest он заявил, что "рано или поздно появится ещё один фильм про Дэдпула".
По словам Рейнольдса, создатели могут обратиться к малоизвестным героям и сюжетам из комиксов, которые пока не использовались в киновселенной Marvel. При этом актёр не уточнил, будет ли это новая сольная история Уэйда Уилсона или его появление в составе команды, однако ранее он настаивал, что Дэдпулу лучше выступать в роли "поддерживающего персонажа" в группе, а четвёртый сольный фильм был бы "повторяющимся и излишним".
"Кое-что впереди есть, рано или поздно появится ещё один фильм про Дэдпула", — сказал актёр со сцены.
Предположительно, Дэдпул появится в супергероике "Мстители: Доктор Дум", премьера которой запланирована на 18 декабря 2026 года. Всего вышло три сольных фильма о Дэдпуле: первый в 2016 году, второй в 2018-м, а третий — "Дэдпул и Росомаха" (2024) — собрал в мировом прокате 1,338 миллиарда долларов и стал самым кассовым релизом франшизы.
Напомним, в апреле 2026 года Рейнольдс объяснял, что делать Дэдпула центральным персонажем фильма снова — значит повторяться и топтаться на месте. По его словам, герой должен выступить скорее как часть ансамбля, а не сольно. Тогда же он заявлял, что "не думает, что когда-либо будет центрировать его снова".
Удары по крупным распределительным центрам в центральных регионах спровоцировали критический дефицит площадей и вынудили компанию искать огромные суммы средств.