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Рейнольдс перечеркнул собственные слова: судьба Дэдпула решится в ближайшее время

Кино

Райан Рейнольдс подтвердил, что в разработке находится ещё один фильм о Дэдпуле, несмотря на то, что ранее актёр исключал возможность четвёртой сольной части. На конвенте Fanatics Fest он заявил, что "рано или поздно появится ещё один фильм про Дэдпула".

Райан Рейнольдс в костюме Дэдпула
Фото: flickr.com by Nigel Horsley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Райан Рейнольдс в костюме Дэдпула

По словам Рейнольдса, создатели могут обратиться к малоизвестным героям и сюжетам из комиксов, которые пока не использовались в киновселенной Marvel. При этом актёр не уточнил, будет ли это новая сольная история Уэйда Уилсона или его появление в составе команды, однако ранее он настаивал, что Дэдпулу лучше выступать в роли "поддерживающего персонажа" в группе, а четвёртый сольный фильм был бы "повторяющимся и излишним".

"Кое-что впереди есть, рано или поздно появится ещё один фильм про Дэдпула", — сказал актёр со сцены.

Предположительно, Дэдпул появится в супергероике "Мстители: Доктор Дум", премьера которой запланирована на 18 декабря 2026 года. Всего вышло три сольных фильма о Дэдпуле: первый в 2016 году, второй в 2018-м, а третий — "Дэдпул и Росомаха" (2024) — собрал в мировом прокате 1,338 миллиарда долларов и стал самым кассовым релизом франшизы.

Напомним, в апреле 2026 года Рейнольдс объяснял, что делать Дэдпула центральным персонажем фильма снова — значит повторяться и топтаться на месте. По его словам, герой должен выступить скорее как часть ансамбля, а не сольно. Тогда же он заявлял, что "не думает, что когда-либо будет центрировать его снова".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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