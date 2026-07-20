Дети на площадке лишь 90 минут: съёмки нового "Гарри Поттера" пошли по нестандартному пути

Оператор-постановщик Адриано Голдман, работающий над новой экранизацией "Гарри Поттера" для HBO, раскрыл несколько любопытных подробностей о сериале. В интервью он рассказал, что зрители увидят Хогвартс уже в конце первого эпизода, но школа магии будет показана не глазами юного волшебника.

Фото: commons.wikimedia.org by Omar9od, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Парк развлечений Harry Potter World в Universal Orlando

По словам Голдмана, большая часть пилотной серии развернётся в мире магглов. Создатели хотят показать жизнь Гарри до получения заветного письма, подчеркнув контраст между серой и блёклой реальностью и ярким, сказочным миром волшебников. Сейчас команда как раз работает над цветокоррекцией, чтобы добиться этого визуального эффекта.

"Снимать приходится очень быстро, и чем выше темп, тем сильнее страдает качество. От этого никуда не деться. Да, у нас много ресурсов, но это очень тяжело. Ограничения по времени, которое дети могут проводить перед камерой, действительно очень жёсткие", — цитирует Голдмана издание Film.ru.

Голдман также объяснил, что главная сложность съёмок — строгие законы о труде несовершеннолетних. Юные актёры, исполняющие главные роли, могут находиться на площадке не более полутора часов в день, так как вынуждены совмещать работу с учёбой. Чтобы не нарушать график, почти все сцены с их участием приходится снимать заранее, пока дети находятся в школе.

Сериал "Гарри Поттер" стартует на HBO Max 25 декабря 2026 года. Первый сезон, состоящий из восьми эпизодов, будет экранизировать "Философский камень". Ранее стриминг-сервис уже продлил проект на второй сезон, съёмки которого начнутся осенью.

Напомним, ранее HBO Max анонсировал, что сериал "Гарри Поттер" станет самым дорогим стриминговым проектом в истории, а его бюджет превзойдёт затраты на производство "Игры престолов". Также известно, что шоураннеры планируют сделать адаптацию книг максимально приближенной к первоисточнику, в отличие от фильмов, которые вынуждены были сокращать сюжетные линии.