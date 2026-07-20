Отец запретил приезжать в колонию: признание Любови Аксёновой обнажило старую глубокую рану

Актриса Любовь Аксёнова в эфире шоу "Осторожно: Собчак" впервые публично заговорила о тяжёлом периоде в своей жизни, когда её отец оказался в заключении.

Фото: VK Видео by канал "Осторожно: Собчак", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Любовь Аксёнова

Ей тогда было всего 19 лет, и на протяжении четырёх лет их общение сводилось к редким письмам и эпизодическим телефонным звонкам. По словам артистки, этот опыт стал для неё глубокой личной трагедией, но в то же время помог ей лучше понять свою героиню в сериале "Холод".

Аксёнова призналась, что в тот период она не вникала в детали обвинения, поскольку эта тема была для неё слишком болезненной. Она знала лишь статью, по которой был осуждён отец. Позже он вернулся и через суд добился снятия судимости, доказав свою невиновность.

"Мы с папой всегда были очень близки, между нами была особая связь. И когда нас разлучили, мы не могли свободно созваниваться, общались в основном через письма. Именно тогда я по-настоящему почувствовала, что значит лишиться человека, в котором так сильно нуждаешься. На четыре года эту связь просто оборвали", — рассказала актриса.

Она также поделилась, что отец запретил ей приезжать к нему в колонию, не желая, чтобы её досматривали и она проходила через этот унизительный опыт. Все эти годы она хранила их переписку, и эти письма, по её словам, долгое время служили ей опорой и помогали в профессии.

Ранее Любовь Аксёнова в интервью Ксении Собчак рассказывала о домогательствах, которым подверглась в 17 лет со стороны друга родителей.